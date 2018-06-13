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陸民航 5個月運送2.47億人次

2018-06-13 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國民航局12日在北京召開的例行新聞發佈會上披露，2018年1至5月，民航業共運送旅客2.47億人次，同比增長12.3%。

今年1至5月，民航業共完成運輸總周轉量485.6億噸公里，同比增長13.1%，完成全年計劃值的40.2%，增速及完成進度與去年同期基本一致。旅客周轉量、貨郵周轉量分別完成4331.9億人公里、103.5億噸公里，同比分別增長14.2%、10.0%。

此外，今年前5個月，全民航業共完成貨郵運輸量294.1萬噸，同比增長6.6%。

統計數字顯示，5月民航共保障各類飛行471181班，日均15220班，同比增長11.35%。全國航班正常率為77%，同比提昇5.1個百分點。

5月份影響航班正常的首要原因是天氣，占延誤航班的54.18%；其次是空域用戶活動，佔延誤航班的21.14%。

民航局指出，5月份，民航業實現運輸飛行95.4萬小時，同比增長9.9%；實現通用航空飛行9.0萬小時，同比增長16.8%。未發生運輸航空事故，民航安全生產繼續保持平穩態勢。

同期，航空運輸生產總體進度符合全年預期。5月，全行業共完成運輸總周轉量為99.8億噸公里，同比增長12.0%。航空客運保持兩位數增長，全行業共完成旅客運輸量5012.8萬人次，同比增長11.4%。

民航局北京

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