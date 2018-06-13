大陸軟體交易會 30多國齊聚大連

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十六屆中國國際軟件和信息服務交易會昨天在大連開幕。展會設有國際合作展區、數字技術展區、智慧生活體驗區等十餘個展區，參展廠商數量達750家。 新華社 分享 facebook 第十六屆中國國際軟件和信息服務交易會12日在遼寧省大連市開幕。來自中國、以色列、美國、加拿大、日本、韓國等30多個國家和地區的750多家廠商參會並進行商務對接洽談。

本屆軟交會以「軟件定義智能新時代」為主題，重點關注新IT技術構建的新產業形態，展會將圍繞大數據、雲應用、人工智能、移動物聯網等業界熱點領域，舉辦51場論壇活動。

此次交易會最大亮點之一當屬新IT的智能科技產品。記者在軟交會現場看到，包括人工智能情感預警系統、激光輔助曲面掃描儀、木美3D打印筆、極米激光電視等一大批智能科技產品亮相展出，吸引眾多觀展嘉賓圍觀。與此同時，參與者通過目睹體驗雲計算大數據、移動互聯等技術框架的第三方平台，感受當今社會最先進的軟件科技成果。

開幕儀式上，中國商務部副部長王炳南表示，當前，新一代信息技術加速發展，數字化、網絡化、智能化深度融合，科技革命產業變革同經濟社會發展正在實現歷史性交匯。

統計數據顯示，當前中國服務貿易進出口連續四年位居世界第二，2017年達到了4.7萬億元人民幣；2017年軟件服務外包金額達到了364億美元，同比增長10.2%。

王炳南指出，要以軟件和信息技術服務為代表的新興服務業作為下一步工作的重點，一方面要推動服務外包延伸，拓展服務外包業務領域向價值鏈高端發展，另外一方面，應積極承接全球離岸服務外包業務。

中國軟交會自2003年以來，已成功舉辦十五屆，本屆軟交會將持續至本月15日。