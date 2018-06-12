特派員在現場／陰陽合同戰火 燒到上市公司

2018-06-12 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林庭瑤



大陸央視前主持人崔永元爆料演藝圈「陰陽合同」，一石激起千層浪，引爆影視圈的內幕。

隨著事件發酵，大陸官方要調查影視從業人員「陰陽合同」涉稅問題，戰火從娛樂圈延燒到資本市場，一大波上市公司中槍。

所謂的「陰陽合同」，指的是交易雙方針對同一事項，簽訂兩份金額不同的合同，一份用來向監管部門正常報稅的「陽合同」，另一份則是雙方約定的真實交易價格的「陰合同」，也就是台灣俗稱的「外帳和內帳」，目的就是逃稅。

「陰陽合同」是影視圈的潛規則，背後是明星天價片酬的問題。

明星演員的薪酬高達電影或電視劇預算的七成，已是影視行業的家常便飯。

當前大陸影視產能過剩，據業內人士指出，每年有大量電視劇根本播不出來，每年電視頻道最多容納8,000集，新拍攝的電視劇有一半以上沒有播出機會。

而在網劇方面，網劇的數量和成本高速成長，但觀眾平均每天觀看兩小時為上限，很難讓所有網劇都受到垂青，如此使得電影、電視劇過度依賴大牌演員。

而范冰冰、周迅、李冰冰等大牌明星都不會簽經紀公司，而是成立個人工作室。

以崔永元爆料某明星四天人民幣6,000萬片酬為例，屬於極高收入，實行40%稅率的加成徵收，大約要繳納2,399萬元的稅收。

如果以個人工作室計算，適用個體戶的個人所得稅超額累進稅率（最高35%），需要繳納約2,098萬元，就可以節省300萬元的稅費。

明星除了透過個人工作室來避稅，選對註冊地點也會省下不少稅。例如，明星將工作室註冊在新疆霍爾果斯、浙江東陽、上海松江等影視基地，可享有當地稅收優惠。霍爾果斯就明文規定，到2020年底，自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，將五年內免徵企業所得稅。

「陰陽合同」在大陸影視業內仍然是灰色地帶，明星和公司之間互有默契，也有因此引發民事糾紛，但是大多數糾紛並未公之於眾，而是私下消弭。