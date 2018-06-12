北京瞭望／胡春華副總理的新擔子…

2018-06-12 02:05 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春



中國大陸近期事多，好多故事因為刺激性不夠會被忽略，包括近日胡春華到天津的新聞，如與范冰冰的故事相較，一點刺激性都沒有，但放下八卦走回嚴肅，會發現其間埋有重要訊號。

自中共19大胡春華與中共中央政治局常委交臂而過，僅出任政治局委員和副總理之後，雖被強調是本屆中共中央政治局三個60後之一，但上屆就已之一的胡春華更加低調，按例行事，出席活動不苟言笑，循規講話，新聞報導能閃就閃。

胡春華出任國務院副總理，接的是汪洋的班。汪洋在上屆副總理任上，主要分管農林牧漁、內外經貿、脫貧小康。胡春華接任仍是這三大攤，這從他過去兩個多月的活動，已經顯山露水。很多人看不起這三大攤，實際上這三攤都是這五年的大事和大關。

唯一有爭議的，是過去都因劉鶴出掌最敏感的中美談判，由之大家以為他分管對外經貿。實際上當時中共最高領導層的意見，是胡春華長期在地方工作，還沒有中央層面和對外經驗，所以對美談判由劉鶴來負責，還臨時給劉一個牽頭人封號，強調其中央財經委的身分，以撫平各方。

這次胡春華去天津，是就任副總理後第二次地方考察。上一次是去甘肅看扶貧脫貧，顯示那是他的第一重任，這次去天津，是去看自貿試驗區發出了新的訊號，這訊號顯示他的分工，對外經貿和對內市場都明確是他管，沒被劉鶴搶走，還點出韓正雖是中共中央的政治局常委及國務院常務副總理，但自貿區建設這件大事，仍由胡春華管。

中國國務院新一屆組成後，都會按例分工一次，過去是一個蘿蔔一個坑，誰接班就接過上任所有分管，今次大變局，雖說蘿蔔坑還在，但分管業務大分拆，比如教育和科技罕見地分拆了，因韓正高調出席一些活動，有人以為胡春華雖然分管外經貿，但自貿區建設被列為大事，分拆出來交給韓正管。

這種看法有道理，但不完全精確。較精確的描述，是這屆國務院的常務副總理，除有具體分管部門比如國家發展改革委，以及協助總理工作外，還被要求負責大戰略，就是所謂抓大事。本屆國務院原來設計的三件大事，來自於中共19大定下的三大攻堅戰，即防範風險、脫貧小康、環保生態，三件大事分別是由劉鶴、胡春華、韓正主理。

但除了三件大事之外，還有一些重要的戰略規劃由韓正來管，對外而言是一帶一路的推進，對內而言是國家戰略層面規劃的先行發展點，目前有四個有待推進的，叫一帶一港兩區，那帶是長江經濟帶，雖說最早是李克強提出來有些人觀風不積極，但最近習近平去武漢看了也講了一些話，要動起來了；一港就是海南島由建自貿區發展為自由港；兩區就是北方的雄安新區、南方的粵港澳大灣區。由國務院方面傳出的訊息，這些都在韓正的主持範圍。

但過去大家都以為，自貿區建設也是重大戰略，也會由韓正在管，現在胡春華去天津告訴大家，是他在管。

胡春華這次當副總理的人大票數是全票，是因為大家都認胡春華人老實、不搞歪門邪道也沒有野心，是共青團送他上青雲，也是共青團拉他後腿。

但當副總理跟做共青團中央書記或中共廣東省委書記都不同，胡春華分管領域中，最難的骨頭是脫貧扶貧，最易出彩的是對外經貿。但由於對外經貿現在焦點在中美，胡春華要入手的，就是中共決策層最近有新要求的自貿區了。

中國已批准建設的自貿區，加上最新的大自貿區海南島，已有12個之多。這麼多自貿區，如果真成氣候，對中國經濟助力不可低估，可惜多數地方只是圖封號，不想幹實事，更別說有改革開放的雄心壯志了，所以自貿區除了上海像回事，好多都死氣沉沉，包括最新的海南自貿區，習近平講話那麼長時間了，還在走大招商這種老套之路。

胡春華大概也了解一點情況，加上最高層有新主張，要加快自貿區建設以對抗國際經濟大變局，於是他去天津，就是發放第二個訊號，要在自貿區建設上加力。至於如何加力，胡春華提出的，大致可排列為制度創新、對標國際、自主改革、高標準高質量、新途徑新經驗五大要求。