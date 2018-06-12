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總部企業落戶 三亞最高補助2千萬

2018-06-12 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海南省三亞市日前出台「三亞市促進總部經濟發展暫行辦法」，對經認定的總部企業將給予開辦補助、經營貢獻獎勵、管理人員獎勵、辦公用房租房補貼、購房補貼、培育企業發展獎勵、集聚區獎勵、綠色服務、特別支持等九大類扶持政策的支持，其中總部企業落戶開辦最高補助可達2000萬元人民幣（下同）。

中新社報導，本次擬定的三亞市級獎勵政策自總部企業認定當年起算，設置5年的期限。根據海南省此前出台的「海南省總部企業認定管理辦法」，總部企業包括跨國公司地區總部、綜合型（區域型）總部、高成長型總部、國際組織（機構）地區總部等四大類型。

根據暫行辦法，新落戶跨國公司地區總部、綜合型（區域型）總部、高成長型總部實際到位註册資本在5000萬元以內的部分，按1%給予補助；超過5000萬元至2億元的部分，按2%給予補助；超過2億元的部分，按3%給予補助，總部企業落戶開辦補助累計最高不超過2000萬元。經初次認定的新落戶國際組織（機構）地區總部給予補助200萬元。

三亞將從基礎貢獻、上台階貢獻、增量貢獻三個方面的經營貢獻對總部企業進行獎勵。新落戶總部企業自認定當年起，按照每年對三亞地方財力貢獻，前3年按70%給予獎勵支持，後2年按40%給予獎勵。經初次認定的現有總部企業，自認定當年起5年內按照每年對三亞地方財力貢獻的環比增量部分給予60%獎勵支持。

此外，三亞還對總部企業在辦公用房租房、購房上給予補貼。租房前3年補貼年度租金的50%，後2年補貼年度租金的30%，每年補貼金額最高不超過120萬元。購房按市場指導價計的8%給予補貼，累計補貼金額最高不超過2000萬元。

對於總部企業的高管、認定為三亞市高層次人才的總部企業人員，前3年每年將根據其對三亞地方財力貢獻按60%給予獎勵，後2年按40%給予獎勵。總部企業同時享受三亞市相關人才服務政策，包括高層次人才落戶、醫療、子女教育、人事檔案管理、職稱評定、社會保障等。

除了進行財政扶持獎勵，三亞還積極構建良好的營商環境。三亞在市政務中心設立總部企業綠色服務窗口，總部企業憑認定文件可享受全程代辦行政審批手續和優先服務。對新重點引進對三亞市經濟社會發展具有重大帶動作用的企業，該市將「一事一議」給予政策支持。

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