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廣東造船 境外訂單大增

2018-06-12 02:12聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

隨著粵港澳大灣區加快建設，灣區休閒遊覽掀熱潮，造船業界的交流和合作也增多。來自香港船舶行業的多個學會近日到訪廣東的江龍船艇等多個基地，就建造工藝及產品等進行深入交流。據了解，伴隨近年廣東造船水平提升，來自香港等境外的訂單大增。

據香港文滙網，「近一年境外訂單的資金額是過去7年的總和還要多。」江龍船艇透露，出口香港的船艇以大型遊覽船和豪華海釣船最受歡迎。

近日，香港海事科技學會、皇家造船師學會暨輪機工程及海事科技學會香港聯合分會及香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部三個學會與廣州造船工程學會組成的代表團，到訪江龍船艇建造基地、澳龍船艇鋁合金建造基地，現場了解鋁合金船的建造工藝流程，並登上不久前下水的澳門某執法單位的巡邏艇參觀。

香港業界對「廣東製造」成功進軍高性能船艇市場紛紛「點讚」。香港海事科技學會主席陳滿松表示，江龍船艇的質量、規模及業績在同行業中名列前茅，全鋁合金結構的多種巡邏船、雙體高速客船等產品具競爭力，期待粵港業界今後深化交流和合作。

「近年來，包括香港在內的等境外訂單大幅增多。」江龍船艇董事長晏志清透露，近一年境外訂單就有2.6億元人民幣，超出過去7年的總和。其中，香港訂單在近兩年飆升，以大型遊覽船和豪華海釣船為主。譬如，為香港客戶建造的「208客位旅遊休閒客船」、「新型觀光遊覽船」在近兩月相繼下水。

隨著「一帶一路」倡議實施，「廣東造」船舶亦拓展沿線國家市場。江龍船艇表示，在香港和新加坡市場投放多款船艇「走俏」後，很快就承接非洲、東南亞等一批國家客戶的船艇項目，僅去年便接連獲得菲律賓5條船、尼日利亞10條船等訂單，而早前還接獲非洲船東2艘引航艇訂單。

香港非洲

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