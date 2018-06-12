廈門加碼惠台 推台商台胞服務年

2018-06-12 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門4月10日頒布「關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施」（簡稱60條惠台措施），兩個月以來已初步獲得成效。廈門下一步將推進「台商台胞服務年」計畫，啟動服務台商台胞專項工作。

中新社報導，廈門市台辦表示，在經濟交流合作方面，廈門現已認定台資高新技術企業37家；給予台資企業轉型升級專項資金（智能製造專項）補助已達1000多萬元（人民幣，下同）；對市級台資企業技術中心資助金額已達320萬元；台資中國信託商業銀行廈門分行獲批開辦人民幣業務；福建省首家台資獨資演藝企業以及3家台資知識產權服務機構等先後入駐福建自由貿易試驗區廈門片區。

在社會文化交流合作方面，廈門市衛生和計畫生育委員會已出台規定，符合條件的台灣同胞可獨資設立個體診所。

台胞在廈門學習實習方面，廈門已向來廈門實習的127名台灣學生提供實習見習補貼和租房補貼82萬元；廈門市教育局近期將出台相關辦法，對台生申請獎學金、助學金給予明確規定。目前，在廈門大學、中學、小學、幼兒園就讀的台灣學生共有2364人。

台胞在廈門就業創業方面，廈門市及各區均已出台鼓勵台灣青年來廈門就業、創業的相關優惠政策，各級財政共兌現獎勵2572萬元；現已有867家台商個體工商戶在廈門經營，113名台灣教師在廈門市高校任教，195名台胞獲評台灣特聘專家和台灣特聘專才。

台胞在廈門居住生活方面，廈門已全面推進台胞證在政務服務領域和公共服務領域的便利使用，相關軟硬件調整將於7月31日前完成；首批台灣青年已經入住市級公共租賃住房和思明區台灣青年公寓。廈門已有兩名台胞首次獲評福建省勞動模範和獲頒福建五四青年獎章，64名台胞擔任廈門社區主任助理；已為461名在廈門65歲以上台胞成功辦理敬老卡；台胞憑台胞證也可從市民通道前往鼓浪嶼。

廈門市台灣事務辦公室還專設台胞服務中心，開通熱線電話，為台商台胞提供一站式服務。

廈門市台灣事務辦公室相關負責人表示，下一步廈門市將扎實推動「台商台胞服務年」行動計畫，啟動服務台商台胞專項工作，成立轉型升級專項工作小組、對台招商引資專項工作小組、創新金融服務專項工作小組、協助引才用工專項工作小組、自貿區對台先行先試專項工作小組及完善綜合服務專項工作小組，負責做好台商台企精準服務及探索廈門自貿片區對台先行先試等具體工作。