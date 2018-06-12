親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廈門加碼惠台 推台商台胞服務年

2018-06-12 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廈門4月10日頒布「關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施」（簡稱60條惠台措施），兩個月以來已初步獲得成效。廈門下一步將推進「台商台胞服務年」計畫，啟動服務台商台胞專項工作。

中新社報導，廈門市台辦表示，在經濟交流合作方面，廈門現已認定台資高新技術企業37家；給予台資企業轉型升級專項資金（智能製造專項）補助已達1000多萬元（人民幣，下同）；對市級台資企業技術中心資助金額已達320萬元；台資中國信託商業銀行廈門分行獲批開辦人民幣業務；福建省首家台資獨資演藝企業以及3家台資知識產權服務機構等先後入駐福建自由貿易試驗區廈門片區。

在社會文化交流合作方面，廈門市衛生和計畫生育委員會已出台規定，符合條件的台灣同胞可獨資設立個體診所。

台胞在廈門學習實習方面，廈門已向來廈門實習的127名台灣學生提供實習見習補貼和租房補貼82萬元；廈門市教育局近期將出台相關辦法，對台生申請獎學金、助學金給予明確規定。目前，在廈門大學、中學、小學、幼兒園就讀的台灣學生共有2364人。

台胞在廈門就業創業方面，廈門市及各區均已出台鼓勵台灣青年來廈門就業、創業的相關優惠政策，各級財政共兌現獎勵2572萬元；現已有867家台商個體工商戶在廈門經營，113名台灣教師在廈門市高校任教，195名台胞獲評台灣特聘專家和台灣特聘專才。

台胞在廈門居住生活方面，廈門已全面推進台胞證在政務服務領域和公共服務領域的便利使用，相關軟硬件調整將於7月31日前完成；首批台灣青年已經入住市級公共租賃住房和思明區台灣青年公寓。廈門已有兩名台胞首次獲評福建省勞動模範和獲頒福建五四青年獎章，64名台胞擔任廈門社區主任助理；已為461名在廈門65歲以上台胞成功辦理敬老卡；台胞憑台胞證也可從市民通道前往鼓浪嶼。

廈門市台灣事務辦公室還專設台胞服務中心，開通熱線電話，為台商台胞提供一站式服務。

廈門市台灣事務辦公室相關負責人表示，下一步廈門市將扎實推動「台商台胞服務年」行動計畫，啟動服務台商台胞專項工作，成立轉型升級專項工作小組、對台招商引資專項工作小組、創新金融服務專項工作小組、協助引才用工專項工作小組、自貿區對台先行先試專項工作小組及完善綜合服務專項工作小組，負責做好台商台企精準服務及探索廈門自貿片區對台先行先試等具體工作。

廈門台商福建

相關新聞

陸振興乳業 促企業兼併重組

2018-06-12 01:21

廣東造船 境外訂單大增

2018-06-12 02:12

總部企業落戶 三亞最高補助2千萬

2018-06-12 02:12

台青赴陸工作 備兩個護身符

2018-06-12 01:21

FII市值2兆 躍A股第十

2018-06-12 01:21

富士康員工傳要求加薪

2018-06-12 01:21

陸股解碼／改革概念股 聚焦

2018-06-12 01:16

寧德時代上市 首日大漲44%

2018-06-12 01:16

招股書揭密 小米Q1虧330億元

2018-06-12 01:16

樓市調控重點 移向三、四線城市

2018-06-12 02:12

寧德時代 全球車載電池一哥

2018-06-12 02:12

阿里來了 逾千韓企尋求商機

2018-06-12 02:12

廈門海峽論壇 兩岸人才對接

2018-06-12 02:12

北京瞭望／胡春華副總理的新擔子…

2018-06-12 02:05

特派員在現場／陰陽合同戰火 燒到上市公司

2018-06-12 01:21

泛海併美保險集團 過關

2018-06-12 01:21

手機支付 引爆大陸零售革命

2018-06-12 01:21

陸證券日報：人民銀行降準可能會遲到 但絕不會缺席

2018-06-11 16:42

富士康員工傳要求加薪 應對房租上漲

2018-06-11 15:11

小米CDR招股書：Q1虧人民幣70億元

2018-06-11 12:03

韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26

以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26

浙江六個一 打造一帶一路建設

2018-06-11 02:26

湖北機械採茶 提高採摘效率

2018-06-11 02:26

工業設計 「中國製造」邁向高端

2018-06-11 02:26

兩岸產業關聯指數 人員往來跌最多

2018-06-11 01:07

抗議層層剝削 大陸貨車司機大罷工

2018-06-11 01:07

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37

世足賽球迷蜂擁 俄酒店房價漲70%

2018-06-10 00:37

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37
看更多

熱門文章

「考得比我好一定殺了你」 中學生狂捅第一名13刀斃命

2018-06-11 10:39

陸客控日本燒烤店「種族歧視」 陸媒不挺自己人：是兩碼事

2018-06-11 10:01

陸媒：上海至杭州可能興建超級高鐵

2018-06-11 11:23

藍天嬌女！萬中選一！中國新一代戰機「女飛」升空

2018-06-11 17:54

香港旺角騷亂 本土派梁天琦被判囚6年

2018-06-11 11:59

中國海警黃岩島強奪菲國漁獲？中：認真調查中

2018-06-11 21:22

富士康員工傳要求加薪 應對房租上漲

2018-06-11 15:11

中國專家：東風41洲際導彈應已接近服役狀態

2018-06-11 18:55

防中美擴大能源合作 俄提議建蒙中新油氣管道

2018-06-11 17:04

小米CDR招股書：Q1虧人民幣70億元

2018-06-11 12:03

台北在港以吃招客 陳思宇手作刈包

2018-06-11 18:00

粵港澳大灣區規劃將發布 港民調認香港優勢不大

2018-06-11 16:04

習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

2018-06-11 20:58

中國官場命案又一樁 吉林官員遭下屬持刀殺害

2018-06-11 17:07

陸證券日報：人民銀行降準可能會遲到 但絕不會缺席

2018-06-11 16:42

放下工作給救護車帶路 外賣小哥背影感動網友

2018-06-11 15:08

北京男不甩勸阻 把地鐵扶梯當「攀岩場」

2018-06-11 15:07

微博控管言論 被禁言帳號暴增逾3倍

2018-06-11 13:19

梁振英推廣華服 曾俊華酸「懷舊令人流淚」

2018-06-11 14:11

海峽論壇 匯兩岸故事促民間交流

2018-06-11 14:31

「逃犯剋星」張學友四度發威！ 又2嫌在演唱會被逮

2018-06-11 15:08

中國停止軍隊有償服務 期限延至年底

2018-06-11 21:19

「像打線上遊戲」下賭世界杯 港莊家還支援行動支付

2018-06-11 14:17

港人世界杯非法賭注 估達300億港元

2018-06-11 17:52

雲南導遊強迫旅客購物 一審遭判6個月

2018-06-11 16:00

藥品降價利潤減 陸多款救命藥被惡意缺貨

2018-06-11 20:55

台青赴陸工作 備兩個護身符

2018-06-12 01:21

中國人大三次會議 19日北京舉行

2018-06-11 17:06

旺角暴亂襲警罪成立 港獨3人重判 最高7年

2018-06-12 00:47

招股書揭密 小米Q1虧330億元

2018-06-12 01:16

FII市值2兆 躍A股第十

2018-06-12 01:21

京東開餐廳 機器人當大廚

2018-06-12 01:21

北京瞭望／胡春華副總理的新擔子…

2018-06-12 02:05

陸振興乳業 促企業兼併重組

2018-06-12 01:21

富士康員工傳要求加薪

2018-06-12 01:21

陸電影票房耀眼 去年大增逾13%

2018-06-12 01:19

等待川金會登場 港股小幅收高

2018-06-11 18:28

摩拜單車 祭百城免押金

2018-06-12 01:21

特派員在現場／陰陽合同戰火 燒到上市公司

2018-06-12 01:21

陸股解碼／改革概念股 聚焦

2018-06-12 01:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top