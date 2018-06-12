阿里來了 逾千韓企尋求商機

2018-06-12 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



韓聯社報導，阿里巴巴與南韓貿易協會在首爾舉辦項目戰略說明會，吸引逾1000名韓企前來尋找商機。

阿里巴巴全球化領導團隊負責人趙安琪表示，中國有逾13億名消費者，未來5年將進口8萬億美元的商品。阿里巴巴將在新零售、大進口、全球化的基礎上，提供一站式解決方案，積極協助韓企進入中國市場。

期間，阿里巴巴與17個南韓品牌簽署合作諒解備忘錄，亦為有意進軍中國大陸市場的韓企提供諮詢服務。

阿里巴巴董事局主席馬雲曾在訪問南韓時曾表示，雙方同意中國對韓貨需求的增加對南韓廠商以及阿里巴巴說皆代表新的合作契機。