寧德時代 全球車載電池一哥

2018-06-12 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



位於福建的「寧德時代」新能源科技，在成立後的第七年成為全球最大車載電池生產商。 新華社 分享 facebook 中國企業正在席捲純電動汽車（EV）電池市場。位於福建的「寧德時代」新能源科技（CATL）在成立後的第7年成為全球最大車載電池生産商，其借助中國的外資限制政策和規模優勢實現快速擴張。

日經中文網，包括全球第3大車載電池企業比亞迪（BYD）等在內，中國企業在全球車載電池市場佔6成以上份額。2019年中國將實施汽車廠商須生産一定比例純電動汽車的政策，正式迎來真正純電動汽車時代，依託國家戰略的中國企業已早開始謀求掌握主動權。

豐田等全球大型汽車廠商要麼自主生産核心零部件電池，要麼依賴技術實力佔優勢的日本或南韓大型電池廠商供貨。但熟悉中國汽車市場的瑞穗銀行主任研究員湯進指出，「這一戰略已經漸漸行不通了」。

其背景是電池製造技術在最近幾年快速進步，與液晶面板和光伏電池一樣，「設備産業化」趨勢愈發明顯。能夠進行大量生産、資金實力雄厚的企業越來越佔據優勢，技術領先的日韓企業的處境則越來越嚴峻。全球最大的汽車零部件企業德國博世2月因投資負擔過重而決定縮小電池業務。

「寧德時代」2011年成立，原是從日本電子企業TDK的電池子公司中剝離出來而成，負責車載電池業務。TDK曾向美國蘋果等企業供應電池。

「寧德時代」從德國博世、大陸集團（Continental AG）、法國法雷奧集團 （Valeo）等全球零部件巨頭大量挖來技術人員，與其他企業拉開差距，鞏固基礎。有相關人士表示「僅從博世就挖來了20人」。

在此基礎上，「寧德時代」還與政府攜手，借助以優厚待遇引進海外超一流人才的「千人計劃」，聘請美國電池行業的權威博閣仁（Robert Galyen）擔任首席技術官（CTO）。「寧德時代」被稱為「與國家合力打造的企業」。

與「寧德時代」一同成為領頭羊的還有比亞迪。比亞迪同時開展車載電池和純電動汽車業務。其作為中國純電動汽車的先驅，佔據大陸純電動汽車市佔率的首位。