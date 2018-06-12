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樓市調控重點 移向三、四線城市

2018-06-12 02:12聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

截至今年5月底，今年大陸各地出台的房地產調控政策多達159次。調控城市也從2017年集中在一二線城市逐漸向三四線城市轉移。

據第一財經網報導，自去年11月開始，湖北宜昌的新房價格已連續6個月環比上漲，今年3月漲幅更是躍至全國前十。為遏制快速上漲的房價，維護房地產市場的平穩發展，6月3日深夜，宜昌緊急發布限售令，規定自簽訂商品住房網簽合同之日起，2年內不得上市交易。

研究機構統計，截至今年5月底，今年大陸各地出台的房地產調控政策多達159次。調控城市也從2017年集中在一二線城市逐漸向三四線城市轉移。此輪進入商品住宅「限售」行列的三四線城市有幾個共同特點，即房價出現了明顯波動，並且投資投機需求明顯強於本地自住需求，房地產調控大有「哪裡炒房限哪裡」之勢。

「這一次，終於輪到有點發燙的宜昌了。」湖北房地產經濟學會常務理事李國政在表示，受武漢房價快速上漲的溢出效應影響，再疊加宜昌本地大量的棚改貨幣安置需求，以及返鄉置業需求，多重因素助推宜昌房價近兩年來大幅上漲。

2017年3月，廈門率先針對個人出台限制交易的措施，明確新購買住房後，需取得產權證後滿2年方可上市交易。此後多地效仿，限售模式已經成為繼限購、限貸後引導房地產市場購買行為、保持房地產市場穩定的重要手段。

研究機構數據顯示，截至5月，今年大陸各地出台的房地產調控政策達159次。剛剛過去的5月份，全國就有超過40個城市發布多達50次的調控政策，創下單月調控次數最多的紀錄。同時，調控城市明顯從熱點的一二線向周邊三四線蔓延。

事實上，本輪房地產調控政策密集發布的核心原因還是部分三四線城市的房價出現了波動。

以湖北宜昌為例，從新建住宅價格指數可以看出，從2016年開始，該市住宅價格開始呈現不同程度的上漲，截至今年4月，宜昌新建住宅價格相較於2016年3月已上漲約16%。

此外，國家統計局今年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數顯示，環比漲幅超過1%的16個城市中，三四線城市多達10個，其中丹東漲幅最快，環比上漲2%。

戴德梁行武漢公司研究部分析師胡韻稱，房價短時間的過快上漲往往預示市場過熱及投機炒房的可能性較高。因此本輪房地產調控政策主要是為了進一步打擊投機炒房行為向「防守」相對薄弱的三四線城市下沉，持續強調住房的居住屬性，將市場引導並調整至良性的道路區間。

未來三到五年，三四線城市整體仍將處於棚戶區改造的高峰期，貨幣化安置的普及將不斷激發更多的購房需求，保守估計三四線城市的房價仍將在一段時間內處於歷史高位。

房地產廈門

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