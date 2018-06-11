海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



為控制近期高漲的房價，大陸海南省物價局、海南省住房和城鄉建設廳聯合印發通知，要求當地住宅價格經備案後，六個月內不得調高備案價格，若須調整備案價格的住宅交易，必須重新備案，成為各地方政府中，又一創新形式的打房措施。

海南日報報導，根據日前海南省印發的「關於進一步做好商品住宅銷售價格備案管理工作的通知」，達到預售條件的住宅建案，房地產開發商在辦理商品住宅預售許可證或現售備案表前，應當向所在縣市價格主管機關進行預售、現售價格備案。

而已申領預售許可證或現售備案表，但未辦理銷售價格備案的商品住宅，若是在2017年5月1日實施住宅銷售價格備案工作前，已簽訂房屋認購書、銷售合約或網路簽約者，不需再進行價格備案。但2017年5月1日後，均應在銷售前進行價格備案。

這份通知也強調，對未按規定備案或超出備案價格、擅自提價的建案，將依照有關規定採取不予發放預售許可證，或現售備案表、責令限期整頓改善、暫停網路簽約、停發後期預售許可證或現售備案表等行政管理措施。

值得一提的是，這份通知中還要求，海南省各市縣價格主管部門對備案價格，若難以進行同類、同質比對，或調高價格備案的，要徵詢房地產主管部門備案價格意見。