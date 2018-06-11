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法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

5月全大陸超過40個城市發布房市調控政策多達50次，創下新紀錄。圖為民眾騎車經過...
5月全大陸超過40個城市發布房市調控政策多達50次，創下新紀錄。圖為民眾騎車經過興建中的建案。 中新社
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中原地產研究中心統計數據顯示，5月全大陸超過40個城市發布房市調控政策多達50次，創下單月房地產調控政策次數新紀錄。主要原因是三、四線城市房價大漲，迫使官方出手調控房價。

中新網報導，中原地產研究中心統計數據顯示，2018年前五個月，全大陸房地產調控政策發布次數多達159次，比2017年前五個月增60%。

5月發布調控政策的城市有武漢、江門、哈爾濱、長沙、佛山、北京、石家莊、東莞、威海、長春、成都、聊城、重慶等，主要以三四線城市為主。

為何政策發布如此頻繁？中原地產首席分析師張大偉說，近幾個月，雖然一二線熱點城市房價依然平穩，但三四線城市房價出現波動，這是政策密集發布的最核心原因。

不過在成交量方面，房地產交易回暖，據易居研究院監測，5月40個典型城市成交面積月增12%。四個一線城市新房成交面積月增29%；18個二線城市新房成交面積月增11%；18個三四線城市新房面積月增12%。

4月底和5月初，住建部分兩次約談西安、海口、三亞、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山、成都、太原等12個城市，被約談的合肥、佛山、哈爾濱、長春、貴陽、成都、太原等城市已推出調控政策予以回應。

「各地人才政策吸引人才過來之後，也增加購房需求，供需緊張帶來房地產市場的上漲預期。」張大偉說。據不完全統計，僅5月，就有南昌、呼和浩特等超過15個城市發布人才政策，其中近半是三四線城市。

「政策相對寬鬆、需求外溢等因素仍將支持三四線城市保持一定熱度。」社科院城市發展與環境研究所副研究員王業強說，但隨著去庫存政策逐漸退出，預計下半年三四線市場調整將出現。

大陸國家統計局數據顯示，4月一線城市新房和二手房價格月增率分別持平和下降，三線城市新房和二手房價格月增率漲幅均有所擴大。

5月房價變化情況如何？大陸國家統計局根據日程安排在6月15日公布的「70個大中城市住宅銷售價格月度報告」  將給出答案。

房地產二手房

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