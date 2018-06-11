親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24經濟日報 劉芳榮（富拉凱資本股份有限公司董事長）

CRS將對台灣OBU帳戶產生嚴重衝擊，除影響台灣銀行業的OBU獲利外，也會給台商帶來巨大稅務風險。

不可否認，台商喜歡OBU的原因就在於保密，也因為保密，台灣稅務局過去很難知道OBU帳戶內實際資金往來情況，自然也就不會衍生課稅問題，但隨著國際反洗錢與CRS壓力越來越大，先是今年5月2日台灣行政院洗錢防制辦公室，針對洗錢及資恐風險評估報告分析指出，OBU（國際金融業務分行業務）是台灣金融業非常高風險的弱點，再加上去年12月台灣金管會將OBU帳戶的調閱權全部授權給稅務局，表示台灣官方除將對銀行從事OBU業務大幅整頓，也會要求揭露更多往來資金及帳戶所有人的資訊，過去台商最喜愛的OBU保密功能將被大幅限縮。

上述所謂台灣金管會將OBU帳戶調閱權力全部授與給稅務局，是指2017年12月29日金管會發文，廢止了2005年6月金管會要求稅務局在調閱OBU帳戶前，必須先徵得台灣金管會同意的規定，也就是說，現在台灣稅務局只要經財政部核准，不再需要逐案經金管會同意，就可以向銀行調閱任何一個OBU帳戶的資料，也就是說台灣稅務局已擁有調閱OBU帳戶資料的所有權力。

不只如此，台商開在台資銀行香港分行的帳戶，從屬地原則來看，雖不在台灣稅務局管轄範圍內，但台資銀行終究最後還是在台灣主管機關的行政指導範圍內，如果台灣稅務局要求台資銀行總行轉要求在香港的分行提供台商境外帳戶資料，在香港法律和台灣法律間，台灣銀行業恐得找到新的平衡點。

台商利用第三地境外公司所開設在台灣的OBU帳戶，隨著境外公司的用途是Holding（控股）還是Trading（交易），在資金安排上也會有不同目的， 一般而言，Holding的OBU帳戶除了準備對大陸進行投資的款項，和從大陸利潤匯出的資金以外，不該有頻繁資金進出才是，再加上Holding的資金多屬資本項下，都有正規且合法的理由可以解釋，被查稅的風險較低，所以台商真正的OBU稅務風險不在Holding，而是在從事Trading的OBU帳戶。

長期以來，以三角貿易模式從事國際業務的台商，最後大都選擇把利潤放在Trading的OBU帳戶內，因為這樣一來，在台灣和大陸都可以少繳很多所得稅，但就是因為Trading的OBU帳戶會跟隨業務往來頻繁進出資金，比起Holding帳戶更容易引起銀行注意。

正如本文一開始所說，CRS和反洗錢，反避稅甚至反恐，都是世界各國未來主流趨勢，不只在台灣，大陸也一樣在如火如荼地進行反洗錢和反避稅，不但在今年的9月30日就要和76個國家或地區正式生效CRS，開始交換彼此的金融帳戶資訊（台灣首波CRS是2020年5月31日正式生效），甚至在2017年9月由國務院辦公廳發文，要求銀行等金融機構必須和稅務局直接「共享」銀行帳戶內的資料，目前就等待電腦系統的聯網工作，可以看出，大陸反洗錢和反避稅的力度一點都不亞於台灣。

（本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com）

台商洗錢香港

相關新聞

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37

世足賽球迷蜂擁 俄酒店房價漲70%

2018-06-10 00:37

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37

陸企世足賽廣告額 冠全球

2018-06-10 00:37

中行副行長任德奇 明起接任交行行長

2018-06-10 00:29

富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29

上海合作組織峰會 聚焦帶路多邊貿易

2018-06-10 00:29

陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28

陸證監會副主席兩周三提「看穿式監管」 釋放什麼訊號？

2018-06-09 14:33

陸股一周／入摩待發酵 短線震

2018-06-09 13:35

陶冬：大陸零售業顛覆性革命才剛剛開始

2018-06-09 12:43

隱私和便利拔河 二維碼支付的中國

2018-06-09 12:37

網購帶動中國精品市場復甦 銷量年增或逾2成

2018-06-09 12:05

大陸5月CPI與4月持平 連續兩個月1時代

2018-06-09 10:42

謝金河：中國創造史上未見超級大泡沫 考驗正開始

2018-06-09 07:21

FII登A股 躍科技廠市值一哥

2018-06-09 00:45

首批獨角獸基金將開募

2018-06-09 00:05

華誼兄弟否認逃漏稅

2018-06-09 00:05

小米申請CDR 加速陸港上市

2018-06-09 00:05

外資入股銀行限制 取消

2018-06-09 00:04

陸首家12吋晶片基地 試產

2018-06-09 00:04

螞蟻金服融資140億美元 明後年上市

2018-06-08 23:54

小米成CDR申請首單 上市申報文件獲受理

2018-06-08 21:58

大陸下放外商投資審批權 10億美元以下由省審批

2018-06-08 21:28

新華社：FII上市將為更多台企登陸A股提供「示範」

2018-06-08 21:24

今年1至5月 兩岸貿易額年增逾兩成

2018-06-08 17:16

陸銀保監會 宣佈取消金融銀行業外資股比限制

2018-06-08 17:12

港僱員平均調薪3.2% 優於2017年

2018-06-08 16:18

外媒：中國藉一帶一路 商品低報關稅進歐洲

2018-06-08 16:10

小米已向中國證監會遞交申請 可望成為CDR第一股

2018-06-08 14:37

FII董事長：高興一秒就好

2018-06-08 14:30
看更多

熱門文章

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

大陸首批「人造太陽」將運往法國

2018-06-10 12:39

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46

張學友成逃犯剋星 中國演唱會又逮2嫌

2018-06-10 12:59

普亭包子沒人敢吃 狗不理集團擬3D列印收藏

2018-06-10 20:46

陸媒藉普亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

2018-06-10 20:20

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

河北獅身人面像「復活」 這消息又惹惱埃及

2018-06-10 15:29

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

上合峰會國宴：考究孔府菜 邂逅低調華青瓷

2018-06-10 16:43

上海現「幽靈房源」 看得到買不到

2018-06-10 15:59

上合峰會燈光焰火秀 張藝謀詮釋「有朋自遠方來」

2018-06-10 16:49

北京考生反思：我們是制度的得利者

2018-06-10 16:24

正值上合峰會 中國多地卡車司機大罷工

2018-06-10 17:32

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

2018-06-10 13:35

即將修繕完成 北京天壇內壇重現皇家祭壇規制

2018-06-10 15:58

廣東暴雨疑多人觸電身亡 城市安全堪憂

2018-06-10 22:42

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

中國紀錄片導演胡杰：創作是為了表現歷史

2018-06-10 16:24

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top