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陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26經濟日報 記者賴錦宏／綜合報導

習近平
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上海合作組織元首理事會昨（10）日在青島舉行，大陸國家主席習近平強調，反對任何形式的貿易保護主義，將加強「一帶一路」建設合作和發展戰略對接，並宣布以人民幣300億元（約新台幣1,410億元）等值金額設立上合組織專項貸款。

多維新聞網報導，此次會議是上海合作組織擴充會員後召開的首次峰會，是習近平首次以國家主席身分主持上合峰會，也是今年大陸第二場重大主場外交活動。包括俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等人都與會。

經濟日報提供
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上海合作組織峰會2001年在上海成立，共共有大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度等八國，上合組織是迄今唯一在大陸成立，並以大陸城市命名、總部設在大陸的區域性國際組織。今年印度和巴基斯坦首度以會員身分與會。

習近平在會上表示，要進一步宏揚「上海精神」，各國應齊心協力共同構建上合命運共同體，建設共同繁榮、開放包容的世界。他提出五項建議，一是凝聚團體互信的新力量；二是築牢和平安全的基礎；三是打造共同繁榮發展的強勁引擎；四是拉緊人文交流合作的共同紐帶；五是共同拓展國際合作的夥伴網路。

習近平指出，經濟全球化和區域一體化是大勢所趨，上合組織將「反對任何形式的貿易保護主義」，並「加強『一帶一路』建設合作和發展戰略對接」，促進經貿、投資、金融、互聯互通、農業等領域合作。

針對第二點築牢和平安全的基礎，他表示，成員國將落實打擊「三股勢力」上海公約、反恐怖主義公約、反極端主義公約等合作文件，並加強反恐情報交流和聯合行動，以期有效打擊「三股勢力」、毒品販運、跨國有組織犯罪及網路犯罪。

上海習近平印度

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