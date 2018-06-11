兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海10日電



上海社科院研究生院院長朱平芳 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 由經濟日報和上海社會科學院共同主辦的「第五屆兩岸自由貿易論壇」下周二（12日）在台北舉行，上海社會科學院研究生院院長朱平芳屆時將發布第二份「兩岸產業關聯指數」。朱平芳透露，今年指數下滑近10%，在四項子指數中又以「人員往來」下滑超過20%最令人擔憂。

「兩岸產業關聯指數」是在上海社會科學院副院長王振倡議下，由上海社會科學院與中華經濟研究院共同合作，於去年在上海舉辦的第四屆兩岸自由經貿論壇中首度發布，作為論壇的重要階段性成果。今年中經院因故未參與實質合作 。

兩岸產業關聯指數由「產業協同」、「貿易依存」、「投資互動」、「人員往來」四個子指數、八個二級指標，以及15個三級指標所構成，以2009年為基期。

朱平芳表示，編製此一指數將有效把握兩岸產業合作發展現況，客觀評估兩岸間各項政策協議的成效，並合理判斷未來兩岸關係發展的前景。兩岸產業關聯指數在2009至2014年期間快速成長，2015年出現小幅下降，2016年下滑幅度擴大。朱平芳透露，下周二將發布的最新研究成果顯示，2017年兩岸產業關連指數又出現近10%的快速下滑，使得指數回落至約2012年的水準。

但他強調，並非四項子指數全面下滑。「產業協同」與「貿易依存」兩項指數基本與前一年持平，「投資互動」部分則有明顯增長。朱平芳表示，當中一個重要因素是，2017年台商對大陸直接投資結束了先前連續五年下降，大幅成長達三成。

導致去年兩岸產業關聯指數快速下滑的關鍵因素在「人員往來」部分。由於台灣對大陸貿易的高度依賴，因此2017年台灣民眾赴大陸人數仍持續成長，但大陸赴台經貿人員與觀光人員卻雙雙出現明顯「滑坡」。

朱平芳說，人員往來人次與層次的下降，已嚴重阻礙了兩岸產業關聯指數的發展。日前又傳出台灣方面將嚴審大陸人士來台，朱平芳憂心，一旦如此，恐將使得大陸前往台灣的人數進一步減少，進而影響兩岸產業關聯指數的表現。

另一方面，大陸在今年2月28日宣布「對台31條」措施後，隨著大陸各地逐步加以落實，預估將有助於兩岸產業關聯指數的提升。