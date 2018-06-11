工業設計 「中國製造」邁向高端

2018-06-11 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



同一款收音機，重新設計穿上「新衣」，就化身兼具復古情調的家居飾品；同一個燜燒罐，融入時尚元素立即成了「爆款」；而同一輛工業車輛，在駕駛和使用細節上予以整體改良後，一舉打破銷售紀錄。

這些令人意想不到的變化，正是工業設計師「點睛之筆」的成果。當前在有「世界工廠」之稱的中國大陸，越來越多製造企業通過工業設計，淘汰落後工藝，推動產品創新，實現自身的轉型升級。

新華社報導，「好的工業設計可使產品脫胎換骨，比如中國消費者熟悉的蘋果、小米等產品。這些產品無論外觀還是使用體驗如此受歡迎，與其創新設計緊密相關。」合肥漢度工業設計公司負責人張坤說。

在中國（合肥）工業設計城，張坤的公司和100多家工業設計企業，一起為製造企業提供工業設計服務。

之前張坤參與設計了一款醫療「螢光燈」，照在人的手背上可以清晰地看到血管脈絡，為醫院的護士帶來極大便利，讓兒童等族群在打點滴時更容易，也讓生產企業從傳統燈具領域轉身，打開全新市場。

「從前工業設計主要設計外觀，現在中國的工業設計也和已開發國家一樣，會通盤考慮品牌、渠道、銷售、推廣、物流等，其目的是為製造業提供全產業鏈的服務。」張坤說。

「功能沒有改變，但設計師在視覺上加入特定人群的喜好，讓罐子、杯子不只是一個容器，還是飾品。」設計出「爆款」燜燒罐的合肥行言產品設計有限公司李鳳婷說，她口中的燜燒罐年銷售量超過100萬個，創造了9000萬元人民幣的線上銷售額。

2016年將自己的設計公司從寧波搬到合肥的廖羽，目前帶領著一個七人團隊，他們主要為工業車輛、生活小家電企業提供工業設計服務。去年廖羽的團隊為合力叉車設計了兩款叉車，其中一款銷售額達到近20億元人民幣。

「工業設計的本質，就是從源頭上幫助中國製造企業完成供給側改革，避免踩上同質化生產和競爭的雷區，淘汰落後的產品、工藝、設計。同時，降低成本，讓製造業從低端走到高端。」廖羽說。

負責中國（合肥）工業設計城運營的中工經信總經理王正榮指出，近期他們著手創辦「國際工業設計五星大獎」，鼓勵更多設計師拿出優秀作品。