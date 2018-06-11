浙江六個一 打造一帶一路建設

2018-06-11 02:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



浙江省打造「一帶一路樞紐行動計畫」實施推進會，暨浙江省「一帶一路」論壇日前指出，為主動參與和服務「一帶一路」倡議，縱深推進浙江省「一帶一路」樞紐建設，浙江省特別制訂「行動計畫」。

浙江在線報導，「行動計畫」提出，緊緊圍繞「一帶一路」倡議和全省高水平建設大灣區大花園大通道大都市區總體部署，充分發揮浙江在區位條件、港航物流、數字經濟、跨境電商、全球浙商、改革創新等方面的綜合優勢，加快形成以「一區、一港、一網、一站、一園、一橋」為框架的「一帶一路」建設總體格局。

建好「一區」，就是以浙江自貿試驗區為龍頭，打造對外開放新高地；築好「一港」，就是以寧波舟山港為核心，打造國際現代物流體系；聯好「一網」，就是以世界電子商務貿易平台（eWTP）為引領，打造「數字絲綢之路」門戶樞紐；布好「一站」，就是以捷克站為先導，打造「一帶一路」節點網絡；造好「一園」，就是以境內外國際合作園區為載體，打造科創產業合作發展先行區；架好「一橋」，就是以深化民心溝通為橋梁紐帶，打造國際人文合作交流基地。

浙江省發改委主要負責官員表示，這「六個一」，既是打造「一帶一路」樞紐的重中之重，也是構建新時代全面開放新格局的四梁八柱。

為更好打造「一帶一路」樞紐，浙江省正式上線「浙江一帶一路網」。該網站是服務社會公眾的官方網站，以傳遞信息、溝通文明、合作共贏為宗旨，及時回應省內外重大關切，權威發布省內外有關「一帶一路」政策文件，全面介紹浙江省「一帶一路」建設的新進展新成果，為推進我省「一帶一路」建設提供信息服務和互動交流。