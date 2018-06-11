湖北機械採茶 提高採摘效率

2018-06-11 02:26 聯合報 新華社



夏季炎熱，茶葉生長速度快，用機械採茶可降低勞動強度，提高採摘效率。圖為 6月10日，湖北省宣恩縣椒園鎮紅岩卡村的茶農，利用手持採茶機採摘茶葉。