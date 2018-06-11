親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

湖北機械採茶 提高採摘效率

2018-06-11 02:26聯合報 新華社

夏季炎熱，茶葉生長速度快，用機械採茶可降低勞動強度，提高採摘效率。圖為 6月10日，湖北省宣恩縣椒園鎮紅岩卡村的茶農，利用手持採茶機採摘茶葉。

分享

相關新聞

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26

以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26

浙江六個一 打造一帶一路建設

2018-06-11 02:26

工業設計 「中國製造」邁向高端

2018-06-11 02:26

兩岸產業關聯指數 人員往來跌最多

2018-06-11 01:07

抗議層層剝削 大陸貨車司機大罷工

2018-06-11 01:07

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37

世足賽球迷蜂擁 俄酒店房價漲70%

2018-06-10 00:37

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37

陸企世足賽廣告額 冠全球

2018-06-10 00:37

中行副行長任德奇 明起接任交行行長

2018-06-10 00:29

富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29

上海合作組織峰會 聚焦帶路多邊貿易

2018-06-10 00:29

陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28

陸證監會副主席兩周三提「看穿式監管」 釋放什麼訊號？

2018-06-09 14:33

陸股一周／入摩待發酵 短線震

2018-06-09 13:35

陶冬：大陸零售業顛覆性革命才剛剛開始

2018-06-09 12:43

隱私和便利拔河 二維碼支付的中國

2018-06-09 12:37

網購帶動中國精品市場復甦 銷量年增或逾2成

2018-06-09 12:05

大陸5月CPI與4月持平 連續兩個月1時代

2018-06-09 10:42

謝金河：中國創造史上未見超級大泡沫 考驗正開始

2018-06-09 07:21

FII登A股 躍科技廠市值一哥

2018-06-09 00:45

首批獨角獸基金將開募

2018-06-09 00:05

華誼兄弟否認逃漏稅

2018-06-09 00:05

小米申請CDR 加速陸港上市

2018-06-09 00:05

外資入股銀行限制 取消

2018-06-09 00:04

陸首家12吋晶片基地 試產

2018-06-09 00:04

螞蟻金服融資140億美元 明後年上市

2018-06-08 23:54

小米成CDR申請首單 上市申報文件獲受理

2018-06-08 21:58

大陸下放外商投資審批權 10億美元以下由省審批

2018-06-08 21:28
看更多

熱門文章

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

大陸首批「人造太陽」將運往法國

2018-06-10 12:39

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46

張學友成逃犯剋星 中國演唱會又逮2嫌

2018-06-10 12:59

普亭包子沒人敢吃 狗不理集團擬3D列印收藏

2018-06-10 20:46

陸媒藉普亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

2018-06-10 20:20

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

河北獅身人面像「復活」 這消息又惹惱埃及

2018-06-10 15:29

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

上合峰會國宴：考究孔府菜 邂逅低調華青瓷

2018-06-10 16:43

上海現「幽靈房源」 看得到買不到

2018-06-10 15:59

上合峰會燈光焰火秀 張藝謀詮釋「有朋自遠方來」

2018-06-10 16:49

正值上合峰會 中國多地卡車司機大罷工

2018-06-10 17:32

北京考生反思：我們是制度的得利者

2018-06-10 16:24

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

2018-06-10 13:35

即將修繕完成 北京天壇內壇重現皇家祭壇規制

2018-06-10 15:58

廣東暴雨疑多人觸電身亡 城市安全堪憂

2018-06-10 22:42

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

政治體制改革 學者憂「無限期延後」

2018-06-11 01:07

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

中國紀錄片導演胡杰：創作是為了表現歷史

2018-06-10 16:24

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27

恭王府時尚秀 設計師張義超作品

2018-06-11 01:07

雲南轉種澳洲堅果 小山村發了家

2018-06-11 02:26

抗議層層剝削 大陸貨車司機大罷工

2018-06-11 01:07

兩岸微流行／高考科技防弊 進場先安檢

2018-06-11 01:07

世界海洋日 金門+廈門放流77萬尾魚苗

2018-06-11 02:26

韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26

兩岸產業關聯指數 人員往來跌最多

2018-06-11 01:07

以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top