以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2018兩岸綠色交通發展論壇」昨天在廈門舉辦。來自兩岸企業界、高校和科研院所的200多名專家學者，共同探討兩岸綠色交通的最新成果和發展趨勢。

這次論壇以「兩岸綠色交通」主題，兩岸專家學者圍繞「一帶一路． 綠色文明」「綠色交通現代管理理念」「綠色交通創新技術運用」「綠色交通運營模式」「綠色交通公民參與」，以及「綠色交通供應鏈關係」等方面，交流和分享經驗。

新華社報導，台灣高鐵前董事長歐晉德表示，綠色智慧交通是現今主流趨勢之一，除了智能科技的應用之外，要建立「以人為本」的交通系統，打造安全、便捷、舒適乘車環境。他期待兩岸能持續深化綠色交通發展交流及合作，促成兩岸產業的優勢互補，以品牌、技術、服務共同來開拓全球市場。

廈門交通運輸局副局長師強表示，希望通過交流，讓台灣交通方面人才走進大陸，與大陸民眾一道攜手參與城市綠色交通建設。

「下一步，我們將有具體項目推進。比如，在軌道交通方面，台灣有比較先進的服務理念，我們希望能引進吸收，提升我們軌道交通的服務和營運水準。」師強說。

當天中華環境保護基金會與廈門市交通運輸局，共同設立中華環境保護基金會綠色交通公益基金（廈門），用於支持開展「一帶一路」及兩岸綠色交通及公益性交流活動。

福建省民營經濟國際合作商會與廈門市台商投資企業協會簽訂合作協議，推動台灣產品經由廈門，通過中歐班列運載至歐洲。此外，廈門公交集團與台灣捷邦管理顧問公司簽訂「智能快運系統運營管理框架協議」，雙方將致力合作開發廈門智慧公交系統運營管理項目。