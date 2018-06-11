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韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

從韓國仁川飛行近四個小時到大陸南部城市深圳，再搭車兩小時到相鄰的惠州市，韓中企業家協會執行會長金勳率20多家韓企輾轉而來，目標是當地新近獲批的中韓產業園。

今年前五個月，金勳已經訪問大陸20多次。「上世紀90年代，三星等大型韓企就落戶中國。如今，越來越多韓國中小企業也渴望進軍中國市場。」他說。

去年12月，大陸院批准成立三家中韓產業園，位於惠州的中韓產業園是其中之一。惠州當地政府宣布一系列有關科技研發的優惠政策，如對新設立的韓企的科技研發平台最高給予2000萬元人民幣獎勵。

金勳說，未來將為更多韓國中小企業赴陸投資牽線搭橋。他最大的願望是開通一條惠州到韓國的直航班機，這將更方便像他一樣頻繁往返於中韓間的經貿「候鳥」。當地政府指出，目前正在努力，爭取兩年內開通到韓國的直航航線。

6月7日到8日在惠州舉行的第七屆中國（廣東）－韓國發展交流會，吸引240多家中韓企業參加對接洽談，近百名韓方代表現場考察產業園區。

韓國貿易協會副會長韓珍鉉攜26家韓企尋求產業對接合作。他說，惠州是中韓產業合作中心地區之一，石油化工和電子信息作為當地支柱產業，與韓國優勢產業契合度高。希望藉助中韓（惠州）產業園等重要平台，不斷加強企業合作，共同研發、創業，並肩邁向全球市場。

作為中國大陸南部的經濟大省，廣東去年對韓貿易總額達708億美元，約占大陸的四分之一。其中，有250家韓企落戶的惠州對韓貿易總額約占中韓經貿總額的5%。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院區域合作中心副主任杜國臣說，中韓（惠州）產業園位於發達的珠三角區域，市場、區位、創新等優勢明顯，特別是粵港澳大灣區建設，將為中韓經濟合作的更高品質發展提供更多機遇。

20多年來，三星、LG等老牌韓企搶灘惠州，其中惠州已是三星在大陸的最大生產基地。中韓（惠州）產業園還將目光投向「網際網路+」、智能製造和生命科學等領域的韓國中小企業。

韓國汎宇化學有限公司生產金屬加工油等化工產品，服務現代汽車等客戶。公司新項目部門副總經理秦碩煥介紹，20多年前公司在昆山設了第一家工廠，去年在瀋陽設立新公司後，因業務發展需要，現在打算在華南尋找合作夥伴。

無論是區位還是上下游資源，中韓（惠州）產業園與公司的需求匹配。「廣東有很多高校，培養了許多工程師人才，這是企業發展的基礎。」秦碩煥說。

大陸商務部部長助理李成鋼說，下一步，將加快中韓產業園建設進程，推動中韓自貿協定在園區內的落實和實施，努力將中韓產業園打造成中韓高端產業合作新高地。

韓企到中國尋求合作的同時，韓國政府也希望吸引中國企業赴韓投資，增進貿易往來。韓國新萬金開發廳投資戰略局局長裴好烈說，作為韓國大力開發建設的經濟特區，新萬金項目旨在打造「東北亞經濟中心地」，在醫療、教育培訓、養老以及旅遊等領域需求較多。今年他們將加深與中方的交流，推動包括知識分享、信息交換和投資貿易在內的多領域合作。

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