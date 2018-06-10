陸企世足賽廣告額 冠全球

2018-06-10 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



世足賽將在14日開幕，大陸企業的廣告投入金額高居全球之冠。圖為7日於比利時舉辦的世界盃熱身賽。 新華社 分享 facebook 世足賽14日在俄羅斯開幕，據外媒報導，雖然大陸足球隊無緣本屆世界盃，但大陸企業在世界盃廣告上的投入超過其他所有國家。

根據市場研究公司Zenith發布的數據，大陸企業世界盃期間的廣告支出將達8.35億美元，超過美國的4億美元，更遠高於東道主俄羅斯的6,400萬美元。

調查顯示，2018年世界盃期間各國企業投入的廣告費用總計達24億美元。大陸品牌的廣告投入占近35%。

Zenith表示，在中國大陸，與世界盃建立的品牌關係很少，今年廣告商一直在積極地競標，與足球建立聯繫。幾個大陸品牌將成為2018年世界盃官方贊助商。這些品牌希望以此方式獲得特殊優惠，進而降低電視廣告成本。

Zenith指出，儘管大陸隊不參賽，但對大陸品牌來說，2018世界盃是件盛事。

中國大陸的大廣告商之一是乳製品公司蒙牛，該公司於去年12月正式成為國際足聯贊助商。

作為交易的一部分，該公司將在大陸提供世界盃的官方可飲用優酪乳及其他產品。萬達集團2016年也與國際足總簽署1.5億美元的全球合作協議。

經濟日報提供 分享 facebook 當時萬達首席執行官王健林表示，「因為一些西方公司退出了，我們才有了機會。」

此外，他也公開呼籲，「如果中國公司再多有一兩家與國際足總合作，對中國申辦世界盃會有一定的幫助。」

在過去18個月，包括海信（電子產品）、vivo（智慧型手機）、蒙牛（乳製品）及雅迪（電動車）等公司紛紛響應此一號召。

《紐約時報》中文網的一篇「中國沒能打進世界盃，但習近平想主宰足球的未來」文章強調，北京從不掩飾自己的足球野心，習近平誓言把中國打造成足球超級大國，不僅將主辦、參加，並渴望在2050年前贏得世界盃。除此之外，不少大陸球迷也打算前往莫斯科觀看比賽，根據攜程資料顯示，在預訂酒店「球迷」所在城市方面，排名前五位的是上海、北京、深圳、廣州和成都。與年初資料相比，上海球迷後來居上，超過北京，成為前往俄羅斯觀看世界盃最大的出發地。