網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



大陸的網路媒體平台，也打響了世界盃足球賽版權的爭奪戰；包括阿里巴巴集團旗下的優酷、中國移動旗下咪咕，分別取得大陸央視分銷權。

業內人士指出，央視選擇優酷和咪咕，是因咪咕與優酷的入局，並不會在世界盃期間，衝擊人們對央視的關注度。

而一旦騰訊體育或蘇寧旗下的PP體育獲得世界盃版權，則會對央視的收視造成一定影響。

華爾街見聞報導，阿里巴巴集團旗下的優酷5日29日對外宣布，成為2018世界盃大陸央視指定新媒體官方合作夥伴，並拿到2018年俄羅斯世界盃包括賽事直播、視頻點播、賽場花絮等多項權益。

就在優酷拿下本屆世界盃新媒體版權的一周前，中國移動旗下咪咕，以人民幣10億元的價格，成為2018世界盃新媒體及電信傳輸通路指定官方合作夥伴。

由於俄羅斯和大陸時差僅5小時，代表絕大多數比賽將在凌晨前開賽，例如重頭戲開幕戰和最終決賽，開賽時間都是23時，正是大陸用戶看球的黃金時間，這成為各家網路媒體平台，爭相搶奪央視分銷權的原因之一。

在優酷簽約之前，騰訊體育也與央視談判並接近簽約，但最後轉播權花落優酷。

實際上，在體育賽事的營運和轉播上，相較騰訊及蘇寧旗下的PP體育，優酷的優勢並不大。

騰訊擁有NBA、NFL（美式橄欖球）、MLB（美國職棒大聯盟）、義大利甲組足球聯賽、F1等眾多國際體育的版權，在NBA的營運上也已收支平衡。

蘇寧旗下的PP體育擁有歐洲五大足球聯賽、歐冠等眾多足球賽事版權，營運經驗也極為豐富。

換而言之，咪咕與優酷在體育內容市場上的經驗不足，反而成為獲得世界盃版權的籌碼。

雖然錯失世界盃比賽的轉播版權，但騰訊、蘇寧及其他網路公司，仍透過各種不同的形式跟進世界盃。

相對於市場的熱絡，大陸廣電總局日前臨時踩剎車，要求2018世界盃比賽不能在網路電視平台上進行賽事的直播和延時播出，只能在賽事結束後提供比賽點播服務，否則均屬違規。