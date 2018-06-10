寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



「寶寶樹」創始人、CEO王懷南 分享 facebook 大陸母嬰社群網「寶寶樹」創始人、CEO王懷南，曾擔任Google亞洲區行銷長，也是「谷歌」的中文命名者，揮別「谷歌之父」，決定創業投入母嬰網路領域，成為最懂媽媽的男人。

大陸開放二胎，母嬰行業順勢崛起，成為內需產業新星。

中國日報報導，寶寶樹6月4日宣布與阿里巴巴集團戰略合作，在新一輪融資完成後，寶寶樹估值達人民幣140億元（約為新台幣651.6億元）。

阿里目前在寶寶樹中占股約10%。雙方將在電商、廣告營銷、知識付費、新零售、線上線下母嬰業務領域擴大合作。

艾瑞數據移動App指數顯示，寶寶樹在各類親子育兒App居榜首位置。市場預測，2018年底，大陸母嬰家庭群體規模將達2.9億，市場規模將超過人民幣3兆元，每年將以新增人民幣300億元的規模高速前進。

寶寶樹創始人王懷南，畢業於清華大學，之後前往美國獲哥倫比亞大學社會學碩士學位，以及喬治敦大學商學院獲得工商管理碩士學位。

經濟日報提供 分享 facebook 大眾對他並不熟悉，但在業界小有名氣，也是大陸網路領域先驅之一。

1997年走出校園後，王懷南第一份工作在美國俄亥俄州任寶潔公司品牌經理。

四年後，他出任美國加州雅虎搜索與市場業務部高級營銷總監。2005年11月又加入Google擔任亞洲區行銷長，負責東南亞市場，年紀輕輕便已成為人人稱羨的海外科技新貴。

但是王懷南一直懷抱著創業的夢想，從自己的生活中，他看到一個契機。

當時，正逢他的第二個小孩在北京出生，在「奶爸」歲月裡，他發現大陸的媽媽們在育兒方面既缺少經驗與知識，也缺少交流溝通的平台。

但她們都是網路達人，不僅常常通過上網，也會透過網路來惡補及拼湊所需的育兒信息知識。

此外，他的好朋友，同樣育有兩個孩子的易趣網創始人邵亦波，也對此深有同感。

於是就在2006年底，王懷南與邵亦波決定一起創立寶寶樹，網站於2007年3月上線，初期只是0-6歲寶寶的年輕媽媽們分享和交流孕期、育兒等方面經驗的社區平台。

不過隨著用戶量和品牌信任度的積累，寶寶樹開始慢慢轉向「社區+電商」的商業模式。

看準趨勢後，王懷南從構建媽媽交流社區起步，逐步展開寶寶樹的發展與成長。

「未來，我希望中國80%的媽媽是用著寶寶樹孕育下一代，這個數字對我來講是很重要的。」

王懷南說，通過寶寶樹搭建的信任、流量橋梁，把家庭決策者與寶寶樹線上線下的服務綁定，為數億個背後的家庭提供最良好也最適合的服務。「別人改變世界，我改變中國下一代。」王懷南說。