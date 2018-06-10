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房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37經濟日報 記者李仲維／綜合報導

房多多創辦人段毅（右）
房多多創辦人段毅（右）
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從事房地產交易十多年的房多多創辦人段毅，見證房地產銷售從黃金時代走向白銀時代，房多多是大陸國內第一家互聯網售房平台，段毅在公司內自譽阿甘，希望用「阿里模式」顛覆房地產業。

1996年，段毅考進蘇州科技大學，就讀房地產專業，四年的房地產行業學習經歷，讓他掌握深厚的房地產專業知識，為其畢業即創業打下堅實的基礎。

2000年大學畢業後，段毅便投身房地產行業創業，十幾年間積累豐富的經驗與資源。因發現房地產行業各方均存在許多缺點，他決定做一些創新的事為行業帶來價值。

經濟日報提供
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創辦房多多之前，段毅是蘇州一家房地產代理公司的創始股東之一。段毅坦言，當時他做得很痛苦，發現房地產交易中的各方都不滿意，沒有一方的價值得到認可。

2011年，在移動互聯網大潮流之下，段毅與房多多COO曾熙、CTO李建成共同創辦房多多，用移動互聯網的方式重新定義大陸新房和二手房的交易流程，為房地產商、經紀公司、買房賣房者搭建效益高、可信賴的房地產交易平台。

房多多第一套系統上線時，段毅連要用什麼商業模式都沒想好，只是覺得一邊把新房放上來，另一邊把經紀人放上來，就可以提高售房效率。

在公司裡，段毅給自己取了一個綽號叫阿甘，因為從一開始，他就希望透過電影《阿甘正傳》傳達堅持的創業精神。

房多多的管理團隊大多是30多歲的年輕人，不過在段毅帶領下，房多多的創新模式與平台思維贏得業界高度認可，平台交易額也屢創新高，開創大陸房產電商O2O平台化時代，先後榮獲中國企業家未來之星等多項榮譽，在房產電商O2O領域持續領先群倫。

房地產創業

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