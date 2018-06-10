親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29經濟日報 特派記者林則宏／蘇州9日電

富拉凱投資銀行董事長劉芳榮指出，今明兩年市場大環境將充滿「地雷」，建議大陸台資銀行經營策略保守為上，不熟的、有風險的客戶必須謹慎以對，謹記「少放款、多獲利」的大原則。

台資銀行大陸從業人員交流協會昨（9）日在蘇州舉行聯誼活動暨反洗錢研討會，有來自兩岸約200名台灣銀行業從業人員參加。

蘇州市台辦副主任周永森在開幕致詞時表示，蘇州是大陸台資企業相對集中的地方，蘇州台資企業總量與上海已不相上下，目前約1.1萬家。蘇州台資銀行家數也僅次於上海，有四家台資銀行設立五處據點。周永森呼籲台資金融業者把握當前大陸願率先同台灣分享發展機遇的機會，共同推動兩岸經濟進一步融合。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈演講時提醒台資銀行大陸分行，如何反應台灣洗錢及資恐風險評估報告關於逃漏稅的反洗錢控制措施，將會成為未來金檢重點。

劉芳榮指出，中共總書記習近平去年以來已多次提出要防範化解金融風險。上個月，A股一家去年獲利近人民幣22億元的上市公司「東方園林」，原預計發行人民幣10億元債券，結果竟只募得5,000萬元，震撼市場。

劉芳榮說，連優質上市公司發債都會失敗，反應當前市場對風險的高度警惕。加上近期備受關注的中美貿易戰等因素，他預期，今明兩年大環境將充滿「地雷」。對於台資銀行在大陸的業務策略，他建議務必保守以對，「少放款才能多獲利」。

劉芳榮強調，他所謂「少放款」並不是要大家不去跑業務，而是對不熟悉、有風險的客戶不要碰，轉而從其他方面拓展新業務，例如：供應鏈融資、老客戶的新業務及大陸上市公司。

他指出，「物以類聚」，體質與信譽佳的客戶供應商往往也會比較好。從熟悉的客戶開發供應鏈融資，有可大幅降低反洗錢風險、稅務風險與信用風險。

在避免從事「新客戶、新業務」或「老客戶、老業務」的同時，「老客戶的新業務」風險也會較低。上市公司因財務透明度較高，也是值得開發的潛在客戶群。

上市公司洗錢人民幣

相關新聞

陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28

世足賽球迷蜂擁 俄酒店房價漲70%

2018-06-10 00:37

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

陸企世足賽廣告額 冠全球

2018-06-10 00:37

中行副行長任德奇 明起接任交行行長

2018-06-10 00:29

上海合作組織峰會 聚焦帶路多邊貿易

2018-06-10 00:29

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37

陸證監會副主席兩周三提「看穿式監管」 釋放什麼訊號？

2018-06-09 14:33

陸股一周／入摩待發酵 短線震

2018-06-09 13:35

陶冬：大陸零售業顛覆性革命才剛剛開始

2018-06-09 12:43

隱私和便利拔河 二維碼支付的中國

2018-06-09 12:37

網購帶動中國精品市場復甦 銷量年增或逾2成

2018-06-09 12:05

大陸5月CPI與4月持平 連續兩個月1時代

2018-06-09 10:42

謝金河：中國創造史上未見超級大泡沫 考驗正開始

2018-06-09 07:21

FII登A股 躍科技廠市值一哥

2018-06-09 00:45

首批獨角獸基金將開募

2018-06-09 00:05

華誼兄弟否認逃漏稅

2018-06-09 00:05

小米申請CDR 加速陸港上市

2018-06-09 00:05

外資入股銀行限制 取消

2018-06-09 00:04

陸首家12吋晶片基地 試產

2018-06-09 00:04

螞蟻金服融資140億美元 明後年上市

2018-06-08 23:54

小米成CDR申請首單 上市申報文件獲受理

2018-06-08 21:58

大陸下放外商投資審批權 10億美元以下由省審批

2018-06-08 21:28

新華社：FII上市將為更多台企登陸A股提供「示範」

2018-06-08 21:24

今年1至5月 兩岸貿易額年增逾兩成

2018-06-08 17:16

陸銀保監會 宣佈取消金融銀行業外資股比限制

2018-06-08 17:12

港僱員平均調薪3.2% 優於2017年

2018-06-08 16:18

外媒：中國藉一帶一路 商品低報關稅進歐洲

2018-06-08 16:10

小米已向中國證監會遞交申請 可望成為CDR第一股

2018-06-08 14:37

FII董事長：高興一秒就好

2018-06-08 14:30

鴻海FII A股上市 成市值最高科技股

2018-06-08 14:30

小米成CDR第一單 將創H股+CDR第一股

2018-06-08 14:03

富士康在陸上市受矚目 陳永正：責任重大

2018-06-08 13:35

降關稅激勵 大陸5月進出口優於預期

2018-06-08 11:45

阿里雲AI技術助陣 推「ET農業大腦」

2018-06-08 11:38

中國首家、全球第二家12英寸晶片啟動試產

2018-06-08 11:24

工業富聯今日上市 郭台銘沒來陳永正敲鑼

2018-06-08 11:09
看更多

熱門文章

謝金河：中國創造史上未見超級大泡沫 考驗正開始

2018-06-09 07:21

炒作瘋狂的石頭 喊價比黃金貴百倍

2018-06-09 11:10

惠台措施效應 首批台灣社工今參加大陸職業考試

2018-06-09 09:28

陶冬：大陸零售業顛覆性革命才剛剛開始

2018-06-09 12:43

中俄簽核電大單 俄國疑似搶了美國生意

2018-06-09 14:20

擴張南海島礁 陸「造島神器」天鯤號展開海試

2018-06-09 12:45

奇葩證明擾民 李克強下令限期取消

2018-06-09 14:03

俄國藉印度制衡中國 青島習莫會引關注

2018-06-09 17:35

普亭做煎餅果子讓習近平嘗 兩人還一起做了這些事

2018-06-09 18:44

考大學忘帶准考證不稀奇 沒吃早餐...也叫警察買

2018-06-09 10:00

颱風「艾雲尼」三度登陸 山泥掩村5死、4省21萬人受災

2018-06-09 18:03

隱私和便利拔河 二維碼支付的中國

2018-06-09 12:37

上合青島峰會明上午登場 習近平將致詞

2018-06-09 12:56

劉以鬯離世 香港官員導演哀悼

2018-06-09 17:18

逼飛天大盜投案 河南公安揚言要「株連三代」

2018-06-09 11:47

王滬寧又一兼職 功勳榮譽表彰委主任

2018-06-09 17:24

陸證監會副主席兩周三提「看穿式監管」 釋放什麼訊號？

2018-06-09 14:33

中國國足無緣俄羅斯世界杯 10萬小龍蝦代「出征」

2018-06-09 12:40

廣東高考遇詭颱 軍車、皮艇神救援

2018-06-09 18:44

2026年港增加近50萬人 觀塘人口最多擠下沙田

2018-06-09 14:01

免受風雨侵襲 北京猿人洞鋼構保護棚7月完工

2018-06-09 21:24

颱風天發災難財？ 手推車載客過隧道 「濕了免錢」

2018-06-09 18:03

首批台灣社工 參加大陸職業考試

2018-06-09 13:09

陸股一周／入摩待發酵 短線震

2018-06-09 13:35

港文壇損失！ 作家劉以鬯辭世 著作啟發《花樣年華》

2018-06-09 13:56

港今年首發紅雨 柴灣馬路成河

2018-06-09 13:55

大陸5月CPI與4月持平 連續兩個月1時代

2018-06-09 10:42

網購帶動中國精品市場復甦 銷量年增或逾2成

2018-06-09 12:05

共軍南海艦隊參謀長王厚斌 傳調海軍副參謀長

2018-06-09 12:09

港名作家劉以鬯逝世 享壽99歲

2018-06-09 11:21

陸新規：酒後在車上吹冷氣 也算酒駕

2018-06-09 13:59

618年中大促銷　陸官方：不得先漲價再打折

2018-06-09 13:57

新聞分析／中美這盤棋 受傷最深是台灣

2018-06-10 00:27

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

上合組織青島峰會今開幕 習將出席

2018-06-10 00:25

富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29

陸動員1.8萬人 查京津冀空汙

2018-06-10 00:35

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37

陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top