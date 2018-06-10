富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／蘇州9日電



富拉凱投資銀行董事長劉芳榮指出，今明兩年市場大環境將充滿「地雷」，建議大陸台資銀行經營策略保守為上，不熟的、有風險的客戶必須謹慎以對，謹記「少放款、多獲利」的大原則。

台資銀行大陸從業人員交流協會昨（9）日在蘇州舉行聯誼活動暨反洗錢研討會，有來自兩岸約200名台灣銀行業從業人員參加。

蘇州市台辦副主任周永森在開幕致詞時表示，蘇州是大陸台資企業相對集中的地方，蘇州台資企業總量與上海已不相上下，目前約1.1萬家。蘇州台資銀行家數也僅次於上海，有四家台資銀行設立五處據點。周永森呼籲台資金融業者把握當前大陸願率先同台灣分享發展機遇的機會，共同推動兩岸經濟進一步融合。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈演講時提醒台資銀行大陸分行，如何反應台灣洗錢及資恐風險評估報告關於逃漏稅的反洗錢控制措施，將會成為未來金檢重點。

劉芳榮指出，中共總書記習近平去年以來已多次提出要防範化解金融風險。上個月，A股一家去年獲利近人民幣22億元的上市公司「東方園林」，原預計發行人民幣10億元債券，結果竟只募得5,000萬元，震撼市場。

劉芳榮說，連優質上市公司發債都會失敗，反應當前市場對風險的高度警惕。加上近期備受關注的中美貿易戰等因素，他預期，今明兩年大環境將充滿「地雷」。對於台資銀行在大陸的業務策略，他建議務必保守以對，「少放款才能多獲利」。

劉芳榮強調，他所謂「少放款」並不是要大家不去跑業務，而是對不熟悉、有風險的客戶不要碰，轉而從其他方面拓展新業務，例如：供應鏈融資、老客戶的新業務及大陸上市公司。

他指出，「物以類聚」，體質與信譽佳的客戶供應商往往也會比較好。從熟悉的客戶開發供應鏈融資，有可大幅降低反洗錢風險、稅務風險與信用風險。

在避免從事「新客戶、新業務」或「老客戶、老業務」的同時，「老客戶的新業務」風險也會較低。上市公司因財務透明度較高，也是值得開發的潛在客戶群。