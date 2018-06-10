陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



陸5月CPI增1.8%，較4月下降0.2%。預料不會對貨幣政策形成制約。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸國家統計局昨（9）日發布5月消費物價指數（CPI）年增1.8%，較上月下降0.2%。分析師認為，5月CPI漲幅持穩符合預期，繼續處在1字頭，預料大陸通貨膨脹將維持溫和態勢，不會對貨幣政策形成明顯制約。

澎湃新聞網援引國家統計局高級統計師繩國慶解讀，大陸5月CPI月增率下降0.2%，降幅與前一月相同，食品價格下降1.3%是CPI下降的主因。其中，生鮮食品價格延續下降走勢，鮮菜和鮮果價格分別下降4.6%和2.7%。

路透引述海通證券宏觀團隊的姜超和梁中華預測，大陸6月CPI預料仍將穩定。因為6月以來，大陸豬肉價格季節性小幅回升，但較去年同期仍下跌近16%。預計6月CPI可能微降，並繼續穩定在1.8%左右的低點。

經濟日報提供 分享 facebook 在工業生產者物價指數（PPI）方面，大陸5月PPI年增率為4.1%，月增率由降轉升，較前一月上漲0.4%。在調查的40個工業大類行業中，25個行業產品價格上漲，比上月增加13個。以行業類別來看，受國際原油價格上漲影響，大陸石油和天然氣開採業上漲7.5%，漲幅比上月擴大4.3個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲3.6%，亦擴大2.9個百分點。同時，受鋼材市場需求較旺影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業由降轉升，上漲1.3%。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，目前看大陸CPI缺乏大幅度上漲的動力，而大陸PPI未來有可能還會上漲，主要是由於外部國際原油價格的漲幅非常快，對PPI產生的影響還沒有完全釋放，有可能在短期內繼續推高PPI。

招商證券宏觀分析師張一平、林澍亦指出，國際原油價格5月下旬開始由高點有所回落，對於年中通貨膨長有所緩和，重申維持2018年溫和通脹、全年CPI高點難破「3」、通貨膨長仍不制約貨幣政策的判斷。