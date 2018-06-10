彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03 經濟日報 史塔弗里迪斯（James Stavridis）



即將舉行的「川金會」雖是全球聚焦的話題，但更大格局的操作仍隱藏在幕後，就是中國正在布置一盤大圍棋。美國如果還想在東亞地區保留充分的影響力，每一步都必須謹慎落子。

東亞真正的戰略核心並不在於朝鮮半島，雖然此處也相當重要。真正的重點在於南海，當地蘊藏龐大的海底石油及天然氣資源。更重要的是全球三分之一的海上貿易都經過此地的國際水道，而中國宣稱當地大部分的區域都是中國領海。

海牙國際法庭雖已駁回中國這項主張，但中國卻以實際行動來貫徹。包括派遣軍艦及動員民船在南海巡弋及作業，阻礙其他國家的船隻作業，並已在50萬平方英里的南海上建置一系列不會沈沒的航空母艦。

中國玩的是持久賽局。美國國防部雖忙著研擬五年新計畫，但中國的思維卻可以延伸到200年。中國在南海有三大關鍵戰略性目標，將會持續默默地推行。

第一，中國想要毫不受爭議地掌控南海，主要是為了油氣資源。第二，中國想要整合對周邊地區的影響力，特別是併吞台灣，並使菲律賓及／或越南成為主要夥伴。第三，中國希望朝鮮半島維持分裂，使中國能對北韓維持絕對的影響力，並利用「川金會」來進一步落實此一企圖心。

對北京而言，「川金會」的最佳結果就美、朝能夠同意一項架構性協議，使北韓真正「去核武化」的時間延長到遙遙無期；此即能使金正恩政權長期存續，並使朝鮮半島維持分裂。

中國也會運用對北韓的影響力，讓川普能夠宣稱美國贏得某種的勝利，以證明所有通往平壤之路都需先經過北京。截至目前為止，習近平這手牌打得相當漂亮。

美國眼前面臨一些困難的抉擇，但川普尤其不可對南海問題做出讓步；一旦讓步，美國只能達到短期的目的，卻將讓中國在南海取得長期且廣泛的優勢。

美國必須堅決反對中國在南海領域的要求，並繼續派遣軍艦及戰機進行所謂「維繫通航自由」的巡弋，與日本、澳洲及印度做更緊密的合作；對北韓方面，則須要求北韓不只凍結核武，還要停止洲際飛彈計畫。

中國以北韓問題為籌碼，向南海推進，是中國下的一手大圍棋，但願美國不要只一心想玩跳棋。（編譯任中原）

（作者James Stavridis是彭博資訊專欄作家）