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陸證監會副主席兩周三提「看穿式監管」 釋放什麼訊號？

2018-06-09 14:33聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸證監會副主席閻慶民昨（8）日在資本市場發展高峰論壇上，再次提出「看穿式監管」的政策主張。

人民網報導，這是兩周內，證監會副部級官員第三次在公開場合提及「看穿式監管」。

閻慶民表示，證監會堅持依法全面從嚴監管的理念，強化交易所一線監管，大力推進「看穿式監管」，持續提升監管的科技化智慧化水準，切實防控和化解重大金融風險。

證監會副主席姜洋6月1日在新時代香港資本市場再出發研討會上發表演講。在演講的最後，姜洋表示，希望香港加快推動滬深港通項下北向「看穿式監管」安排落地實施，並表示證監會也將積極支持配合香港提出的南向「看穿式監管」安排。

閻慶民5月29日在2018金融街論壇年會上，也曾提及「看穿式監管」。

所謂看穿式監管，是指監管部門可以「看穿」投資人的證券帳戶，清楚掌握每一個帳戶的情況。

今年兩會期間，證監會副主席姜洋曾表示，多年來，證監會一直在推進穿透式監管工作，主要是「一戶一碼」和開戶實名制，這些都是穿透式監管的基礎。而從運行效果看來，穿透式監管能夠促進市場健康有序發展，此一經驗也得到IMF(國際貨幣基金組織)和國際證監會組織的認可。

早在今年1月底的證監會系統2018年工作會議中，證監會就曾透露，未來還將大力推進「看穿式監管」。據此不難判斷，未來一段時期內，推進穿透式監管仍將貫穿在證監會的工作中。

圖為證監會大門口。新華社資料照
圖為證監會大門口。新華社資料照
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證監會香港資本市場

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