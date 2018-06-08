富士康在陸上市受矚目 陳永正：責任重大

2018-06-08 13:35 中央社 上海8日電



富士康工業互聯網公司8日在中國上海證交所掛牌上市，董事長陳永正表示，對於外界高度期待，感受到很大的責任。中央社 分享 facebook

備受關注的富士康工業互聯網公司今天上市，股價即上漲44.01%。該公司總經理鄭弘孟說，透過上市希望招攬最好人才發展前沿技術。董事長陳永正表示，對外界期待感到責任重大。

鴻海旗下FII富士康工業互聯網（工業富聯）今天在上海證券交易所舉行敲鐘儀式。工業富聯首次公開發行募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），被視為A股市場的獨角獸，發行股價為每股人民幣13.77元。今天首日交易即漲停至19.83元。

工業富聯此次登上A股，過程深受矚目。從2月1日向上海證交所送件申請，3月8日中國證監會過關，「過會」時間僅36天；5月11日取得證監會核准公開發行的批文，過程也只花2個多月。

工業富聯董事長陳永正在敲鐘儀式後的媒體見面會上說，工業富聯不是「閃電過會」，而是過去一年多陸續對上市做準備。

面對外界高度期待，他說雖然開心，但感受到很大的責任，包括對股東、股民和對行業的責任，因為工業互聯網是新興行業，如何做出標準並形成生態系統，其實是艱巨且長期的任務。

對於上市，陳永正表示是借助資本市場的力量，提升經營管理的水平。鄭弘孟則說，希望藉此招攬海內外最好人才發展前沿技術，像是8K和TSN（時間敏感網路）等。

鴻海集團總裁郭台銘6日在深圳的富士康大陸投資30周年論壇上表示，富士康選擇在A股上市一個原因是，大陸員工很難拿到台股股票。工業富聯上市後，會馬上發行員工持股激勵計劃，激勵人才。

對於外界關心中國3大網路公司都成為工業富聯的戰略投資者，陳永正說，工業富聯跟阿里巴巴、百度和騰訊是彼此依存和發展的關係，不是競爭關係。一般說的網際網路是人與人之間的通訊，工業網路是物跟物結合，未來兩者會融合，彼此「雲連雲」，也是實體經濟和虛擬經濟的融合。

鄭弘孟說，工業互聯網是基於「雲移物大智網+機器人」建構的平台，對內提升自身效率，對外要把全產業鏈的價值鏈打通，把人、設備、服務、產品串起來凸顯價值。之後會做向中小企業開放的工業互聯網平台，對中小企業賦能。

今天出席工業富聯上市儀式包括上海證交所副理事長張冬科、上海市政府台辦原巡視員季平，以及這次工業富聯IPO的戰略配售投資者代表，即來自中國國企國投創新投資管理有限公司及3大網企：騰訊、百度和阿里巴巴的主管。