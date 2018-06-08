阿里雲AI技術助陣 推「ET農業大腦」

2018-06-08 11:38 世界日報 中國新聞組╱香港8日電



繼人工智能（AI）技術應用於智慧城市、交通網路、工業等行業後，阿里巴巴旗下阿里雲把AI技術延伸至農業領域，宣布推出「ET農業大腦」項目，透過AI技術協助農業升級。

大公網報導，所謂的「ET農業大腦」，是把城市大腦技術複製到農業領域，包括資料數據化、建立管理系統以提升農業質量，並做到全鏈條數據系統，由種子、種植、收割到餐廳餐桌上，達到食品安全監控。

阿里雲ET大腦也應用於種植上，與西安海昇集團合作，透過人工智能技術，讓每畝農地節省成本2000元。胡曉明表示，ET農業大腦亦可應用到林木業及漁農業等不同範疇，協助企業及農民。

阿里巴巴集團資深副總裁暨阿里雲總裁胡曉明強調，阿里雲將持續減價，為中小企節省IT成本，加快推動中國數字化發展。

大公網報導，在雲棲大會上海峰會上，胡曉明表示，阿里雲一直強調驅動數字中國，繼城市交通大腦後，阿里雲再下一城，基於新農村策略，推動農業產業現代化，誓要把「畝產1000斤，升值到畝產1000美元」。

中國是農業大國，全國共有8億農民，阿里巴巴董事局主席馬雲去年在淘寶村高峰論壇曾表示，要讓「農民工」變成「農民商」，更成立脫貧基金，向全國農村投資100億元人民幣。

報導說，胡曉明認為，農牧業是戰略性的行業，不過，中國的農牧漁林產業存在三大痛點，包括企業分散，具規模的企業不多，就算有好的行業專家，卻缺乏IT或數據專家，還有軟件企業的能力普遍偏弱，需要透過數字化升級轉型，降低農業成本及提升效益。

目前，阿里巴巴在中國11個城市開展城市大腦，透過智能交通管理，推動城市數字化的升級發展，包括在上海地鐵交通系統內引入AI技術，例如以語音操作和支付寶，完成整個售票程序。胡曉明表示，常規的售票需時約30秒，即使現場有其他雜音，語音售票需時僅十多秒便可完成。

另外，阿里雲宣布，北京冬奧雲數據中心正式啟動，胡曉明表示，阿里雲在全球化的策略上，已在全球14個國家地區建立數據中心，為「走出去」的中國企業構建網路能力，同時，隨著中國成為進口大國，為進入中國的全球企業提供雲計算網路。