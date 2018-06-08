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鴻海工業富聯上市 上海證交所將舉行儀式

2018-06-08 09:40中央社 上海8日電

鴻海旗下富士康工業互聯網公司（股票簡稱：工業富聯）今天早上將在中國上海證券交易所舉行首次公開發行A股上市儀式，正式掛牌。上交所將於早上9時30分開盤。

工業富聯的股票代碼為601138，公司總股本196億9530萬0222股，本次上市流通股本11億1788萬9707股，發行價為每股人民幣13.77元。募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元）。

鴻海5日下午公告，對工業富聯持股比例為84.8%。

鴻海旗下富士康工業互聯網公司（工業富聯）8日在中國上海證券交易所舉行首次公開發行...
鴻海旗下富士康工業互聯網公司（工業富聯）8日在中國上海證券交易所舉行首次公開發行A股上市儀式。圖為上海證交所一樓大廳看板。中央社
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