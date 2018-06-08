中興解禁 付美國420億罰款

2018-06-08 01:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國商務部長羅斯宣布已針對中興通訊裁罰案達成協議。 美聯社 分享 facebook

美國商務部長羅斯7日表示，已和中興通訊（ZTE）敲定新協議，中興將支付14億美元 （約新台幣420億元）罰款，美國對中興的制裁隨之解除，將讓這個中國第二大電信設備製造商營運恢復正常。

法人認為，隨著中興將恢復正常營運，台灣聯亞、南亞科、穩懋、聯發科等中興供應鏈，出貨也將回歸正常。

羅斯7日接受CNBC訪問時說：「（美東時間）今晨大約6時，我們與中興敲定協議，使現階段與他們的發展告一段落。 」羅斯對這項協議表示「非常滿意」。

羅斯同時表示，依照協議，中興將會支付10億美元罰款，並在託管帳戶存入4億美元，作為支付未來若再違規的罰款準備金，且須在30天內撤換整個公司管理層和董事會，同時由美國選定的一支法令遵循團隊進駐中興。

羅斯也警告，美方「仍保留再度讓他們（中興）關門的權力」。他表示，在商務部對中興處以合計14億美元的新罰款之前，去年中興已挨罰10億美元。

羅斯也說，美國針對華為的調查，迄今尚未發現任何違法情事。

中興通訊可望恢復營運的消息傳出後，芬蘭電信設備廠諾基亞（Nokia）股價7日盤中應聲跌0.7%，瑞典的愛立信（Ericsson）也一度跌1.3%，恩智浦半導體（NXP）則大漲6%。

今年4月，美國商務部以中興違反2017年的制裁協議為由，下令禁止美商對製造智慧手機及其他電信設備的中興銷售零件或提供服務；中興向高通、英特爾、康寧、Google等美國公司採購關鍵零件。

中興5月9日表示，大多數業務已因為這項禁令而停擺。在2017年的協議，中興承認曾迴避美國禁止對伊朗和北韓出口的制裁令。