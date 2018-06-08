吉利控股攜手騰訊 打造鐵路服務雲

2018-06-08 04:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江吉利控股集團昨宣布，攜手騰訊公司得標動車網絡科技有限公司49%股權轉讓項目，未來將與中國鐵路總公司及其相關公司共同經營增值服務。

中新社報導，動車網絡是中鐵總公司確定的下屬企業中唯一經營動車組Wi-Fi的企業。這次股權轉讓是中鐵總公司首次通過產權交易方式，引入民間資本發展動車網絡。

吉利控股和騰訊通過雙方自身的優勢協同，將從為旅客提供Wi-Fi接入工具，上升為打造整個鐵路增值服務雲平台。今後不論是出行前票務交通、出行中的休閒購物、出行後的旅遊餐飲等服務，旅客都可獲得一站式補給。

中鐵總公司有關部門負責人指出，此次通過股權轉讓確定與吉利控股、騰訊攜手建設經營動車組Wi-Fi系統，是鐵路部門加快推進國鐵企業改革、積極發展混合所有制經濟取得的重要成果，對於推動高鐵網和互聯網「雙網」融合發展，拓展國鐵企業資產市場化經營新領域等具有重要意義。

吉利控股董事長李書福表示，吉利控股在交通出行領域、智能生態和用戶體驗方面積累了豐富經驗，參與「互聯網+高鐵」項目運營，是吉利控股支持鐵路部門混改的一次實踐性探索，也是吉利控股佈局未來出行、轉型發展的重要一步。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，騰訊希望成為數字化助手，推動各行各業數字化轉型升級。參與動車網路49%股權轉讓項目，是騰訊在國企混改領域的一次重要嘗試，也是發展智慧交通業務的重要布局。