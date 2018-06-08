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安徽人工智能 打造千億級產業

2018-06-08 04:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「安徽省新一代人工智能產業發展規劃（2018——2030年）」（以下簡稱「規劃」）日前公布。「規劃」提出，到2030年，安徽省人工智能產業規模達到1500億元（人民幣，下同），帶動相關產業規模達到1兆元。

中新社報導，安徽省政府新聞辦昨召開新聞發布會，安徽省發改委主任張天培在通報「規劃」有關情況時說，安徽已具有人工智能全產業鏈的競爭優勢，人工智能將成為安徽又一個千億規模產業。

安徽擁有中科大、中電科第38所、語音及語音處理國家工程實驗室、類腦智能技術及應用國家工程實驗室等一大批大陸知名的高校院所和研發平台，已初步形成合肥、蕪湖、馬鞍山為代表的人工智能產業聚落。2017年安徽省人工智能核心產業產值近70億元，年增46.3%，在大陸占近10%。

張天培指出，從應用領域看，汽車、家電、機器人是人工智能技術應用和產業化最重要的三大領域，而這恰都是安徽的優勢產業。在農業、教育、醫療、社會治理、公共服務等領域，人工智能也有廣闊應用空間。

「規劃」提出，安徽將打造「一核（合肥）兩地（蕪湖、馬鞍山）多點（宿州、淮南、蚌埠等地）」人工智能產業布局，加快培育具有國際競爭力的人工智能產業聚落，將安徽打造成為中國重要的人工智能產業發展先行區和智慧產業新高地。

根據「規劃」，安徽下一步將加強人工智能基礎理論和核心技術研發，重點在類腦智能計算、智能語音與自然語音理解等領域有突破。構建基礎前沿技術研發、開源和共性技術、行業公共服務和行業交流合作四大類產業發展支撐平台，強化對人工智能產業發展的支撐。

同時，實施「人工智能+行動」計畫，重點開發智能傳感器等人工智能產品和服務。重點在智能農業、智能製造、智能機器人、智能汽車、智能家居以及智慧醫療、教育等方面形成規模化的特色應用。

在人才引進方面，安徽將在統籌利用現有人才計畫的同時，定期引進人工智能領域國內外頂尖科學家、高水平創新團隊以及優秀青年人才。實行特殊人才政策，為外籍高端人才的來大陸工作許可、落戶、子女教育等提供綠色通道。

人民幣和服高校

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