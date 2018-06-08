第7屆雲台會 11日登場

2018-06-08 04:27 聯合報 大陸新聞中心／台北、昆明報導



第7屆雲台會將於6月11日至15日，在雲南昆明、大理、玉溪、紅河、文山、保山、德宏等地舉行。活動主題為共用「一帶一路」機遇，深化雲台融合發展，推進輻射中心建設。

第7屆雲台會活動安排有：開幕式、現場觀摩、展覽展示、產業對接、體驗交流5大板塊、22項精彩紛呈的活動。主要有：一、6月12日在昆明舉行開幕式；二、舉辦4場雲台產業交流合作對接會，分別是6月13日到15日，在昆明舉辦雲台生物醫藥與大健康產業合作對接會、雲港台人工智慧與大資料產業對接會、承接東部台企產業轉型升級對接會，在大理舉辦雲台現代農業發展暨美麗鄉村、 特色小鎮建設合作對接會；三、舉辦南博會台灣專題館，東協台商精品館2場展覽活動。四、舉辦十大系列體驗交流拓展活動：台灣農特產品昆明展示周、首屆雲台青年學生創新創業邀請賽暨青年創客交流活動周、雲港澳台青年雙創雲南活動周、雲台少數民族文化交流活動、雲台工會職工文化交流活動周、雲台女企業家代表交流活動周、雲台抗戰文化交流暨台灣退休軍公教團體雲南活動周、海外台商雲南行活動周、當代柴燒陶藝文化交流活動周、雲台新媒體交流創作活動周。

據悉，雲南繼續打造好雲台會品牌，重點圍繞「一會、兩倍增、三個活動周、四大特色交流活動、五個重要進展、六大保障工程」，進一步推動雲南對台灣各項交流深入開展。

雲南充分發揮現有4個國家級海峽兩岸交流基地、2個國家級少數民族交流與合作基地作用的基礎，力爭再設立3至4個國家級海峽兩岸交流基地。在已審批成立4家「雲台青年創業就業基地」基礎上，繼續強化與有關單位的溝通合作，研究公布台灣青年來雲南創業就業配套優惠政策，爭取再增加4個雲台青年創業就業基地，為鼓勵更多台灣青年來雲南創業就業，創造良好條件。