深耕20年 華為促巴西數字化轉型

2018-06-08 04:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



華為技術有限公司董事長梁華6日說，數字經濟新周期對巴西而言是一個全新機會，信息通信領域的基礎設施將會發揮重要支撐；各行業數字化也將迎來經濟發展新機遇，成為發展新動能，推動巴西經濟發展。

新華社報導，梁華在當天舉行的巴西數字轉型峰會上說，數字經濟正進入一個全新產業周期，信息通信技術、數字技術和數字基礎設施廣泛應用，並有效促進經濟發展和惠及民生。

6日華為公司舉行深耕巴西發展20周年慶祝儀式，中巴2國代表齊聚巴西，回顧華為在巴西的深耕歷程，暢談未來發展。

梁華強調，過去20年中，華為始終堅持「在巴西，為巴西」的理念，未來繼續促進巴西的數字化轉型，利用數字技術構築產業生態，推動社會發展和經濟增長，履行在巴西的社會責任。

巴西總統府民事辦公室主任埃利塞烏．帕迪利亞說，華為是巴西政府和社會各界的重要合作夥伴。

多年來，華為在巴西致力於改善當地通信網絡基礎設施，提高從業人員技能素養、改善民眾生活、提升生產率和信息化水準等方面發揮積極作用。巴西願同華為等更多中國企業展開合作，協助巴西經濟和兩國關係發展。

中國駐巴西大使李金章表示，華為巴西公司開拓創新的奮鬥史，也是中巴深化全面戰略夥伴關係的發展史。

中巴貿易和投資額2017年達到875億美元，中國在巴投資存量目前超過550億美元，中國連續9年成為巴西最大的貿易夥伴，也是巴西最大的外資來源地之一。

他說，目前中巴正積極推進「一帶一路」同巴西發展戰略對接，在2國企業的共同努力下，中巴將抓住難得的歷史性機遇，為構建中巴命運共同體努力。