中美貿易戰緩和有進展 陸準備批准高通收購恩智浦

2018-06-07 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



市場傳出，大陸準備批准恩智浦與高通的交易，這是中美貿易戰緩和的又一重大進展。 路透社 分享 facebook 市場傳出，大陸準備批准恩智浦與高通的交易，這是中美貿易戰緩和的又一重大進展。稍早，美國商務部長羅斯稱，已與中興通訊達成協議。

華爾街日報報導，知情人士稱，這一交易案應該會很快結清。過去幾天，大陸監管機構一直在與高通公司的法律團隊就批准所需的「技術細節」進行談判協商。

今日稍早，美國商務部長羅斯稱，已與中興通訊達成協議，將對中興罰款10億美元。不過羅斯表示，有關中興事件只是一項執法活動，與中國的貿易談判互不影響。

不過稍後，據新浪財經，新協議使得中興通訊面臨的罰款總額達到22.9億美元。

上月底，華爾街日報援引知情人士消息稱，大陸政府將在未來幾天有條件地批准高通對荷蘭恩智浦的收購。大陸反壟斷部門將於下周與高通的法律團隊舉行會晤，敲定最後細節。大陸最終可能會附加若干條件，監管層擔心此次合並將對中國的移動支付行業造成負面影響。

一個多月來，大陸對高通併購恩智浦的審核與中美貿易戰的起伏密切相關。

目前高通440億美元收購恩智浦半導體的交易在全球九家監管機構中已獲得其中八家的同意，目前唯獨尚未獲得中國監管機構的批准。

之前報導稱，監管機構從高層獲得指示，一旦大陸從美國確認中興禁令一事得到解決，那麼對高通收購的附帶條件批准就可以給出。隨著中美貿易戰的緩和，大陸官方也已重啟高通收購恩智浦的審查。