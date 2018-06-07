陸估值10億美元企業 全球第二多

2018-06-07 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



德勤發布《中美獨角獸研究報告》，報告指出，全球有252家獨角獸企業，其中，中國有98家占38.9%，僅次美國排名全球第二。

德勤報告更進一步接露超級獨角獸企業（即估值超過100億美元的獨角獸企業），全球估值前十名的獨角獸企業裡，中國占五家，分別是螞蟻金服、滴滴出行、小米、陸金所、美團大眾點評。

什麼是獨角獸企業？簡單定義就是估值在10億美元以上的初創企業，2013年由風險投資家Aileen Lee創造出來，以神話動物來代表成功企業。

而2018年則是獨角獸最好的年代，包括上交所、深交所、港交所紛紛向獨角獸拋出了橄欖枝。

大陸證監會並訂定四個行業的獨角獸標準，針對互聯網、智慧製造、生物醫藥、生態環保四大行業，將開通IPO快速通道，並鼓勵A+H股同時上市，引爆A股市場早已蠢蠢欲動的獨角獸概念價值。

德勤高成長專案全國主管合夥人趙錦東指出，中國獨角獸企業正在質變，雖然獨角獸企業超過半數還是在北上廣深一線城市，但像成都、武漢這樣的二線城市占比正在快速上升；其次出現產業變化，儘管互聯網、生命科學仍然是獨角獸企業紮堆行業，但是行業細分變化明顯，AI、智慧製造是當下風口。

《中美獨角獸研究報告》總結中國獨角獸企業快速增長的原因，主要是雙創政策、《中國製造2025》等政策引導各類產業發展。

其次因為中國大陸擁有最大的互聯網市場，吸引國際資金、技術、人才等搶入中國市場，此外，中國創投基金蓬勃，帶動資本更加關注創投市場，為產業輸送資金。