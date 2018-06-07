陸獨角獸基金 證監會准了

2018-06-07 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



瞄準獨角獸企業回歸A股，大陸證監會昨（6）日同步核批六支戰略配售基金，預估募資金額上看人民幣3,000億元（約新台幣1.4兆元），主要投資以IPO、CDR（中國存託憑證）形式回歸A股的科技巨頭。

所謂戰略配售基金，是向戰略投資者定向配售，投資CDR的公募基金，近期多家獨角獸企業將回A股上市，這六支基金被視為量身訂做，故外界又稱之為「獨角獸基金」。

經濟日報提供 分享 facebook 首批獲得證監會戰略配售基金批文，包括華夏基金、易方達基金、嘉實基金、南方基金、招商基金和匯添富基金六支戰略配售基金，產品封閉期為三年，而每家基金的募資規模上限是人民幣500億元，換句話說，最高募資上限近人民幣3,000億元。

千億資金即將進場爭奪獨角獸，究竟商機有多大？以A股首支獨角獸藥明康得今年5月上市，連續收穫16個漲停，等於中一籤即可大賺人民幣11萬元，創新新股中籤獲利紀錄。而中籤獨角獸的機會不見得人人都有，但申購戰略配售基金，也等於有機會能分得一杯羹。

由於首批戰略配售公募基金的資金，強調將重點投資於中國存託憑證（CDR）的戰略配售，因此，業內也稱之為獨角獸基金，預計11日開放認購，一般投資人可以透過申購基金，享有和社保、養老金等機構同等的配售優先權，成為小米、阿里、京東等龍頭企業的戰略投資人。

事實上，富士康工業互聯網（FII）的IPO就已經動戰略配售，因此除大型國有企業、國家級投資基金入股，針對戰略配售投資人還有所謂的鎖定期，以考慮有意願長期持股的戰略投資人。

一家基金公司人士表示，對於看好科技行業的投資者而言，可以通過戰略配售基金低門檻參與符合國家戰略、具有核心競爭力的高新技術產業和戰略性新興產業投資，獲得創新企業稀缺投資機會。

澎湃新聞報導，戰略配售基金最大特色是基金會發得比較快、規模會發得比較大、費率則會比較低。也因此，投資人能不能因獨角獸基金一夕致富，恐怕光看獨角獸企業上市後有幾個漲停板的意義不大，而應關注的是股份鎖定期結束後表現。