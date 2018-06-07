陸股解碼／大型A股 可布局

2018-06-07 00:55 經濟日報 許智洋（保德信中國品牌基金經理人）



上證綜合指數昨日開低，弱勢震盪後，微漲0.03%，日K線連三紅，收在3,115.18點，深圳成指下跌0.2%，報10,365.13點，創業板跌0.2%，報1,743.25點，滬深兩市成交金額略降至人民幣3,599億元。

智慧財產權保護概念股強勢領漲，主要受大陸將在7或8月發布「加快建設智慧財產權強國推進計畫」的消息激勵；至於貴州茅台受到近期北上資金搶進布局，股價昨日盤中一度直線拉升突破人民幣800元整數關卡，創歷史新高，隨後出現獲利了結賣壓，股價衝高後以小跌0.3%收盤。

市場傳出第三輪的中美協商，中方提議從美國採購近700億美元農產品和能源產品，前提是川普政府放棄對大陸500億美元的商品關稅威脅。中方表示中美雙方將落實兩國在華盛頓的共識，中美之間達成的成果，皆基於不打貿易戰的前提。

從資金面看，人行近期針對MLF擔保品進行擴容，短期內，流動性投放有可能向「降準+MLF+非對稱升息」的「三劍客」方式轉變；由於人行今年來已兩次定向降準，以及決定適當擴大MLF擔保品範圍，市場對再次降準仍有預期，若從流動性缺口看，降準有空間，在貨幣政策上，人行仍將保持「穩健中性」。

6月1日A股納入MSCI新興市場指數以來，A股先跌後漲，北上資金無懼波動，目前MSCI成分股仍然以白馬股和藍籌權重股為主，建議投資人可鎖定「大型A股」概念基金跟進布局。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）