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特色小鎮4.0版 「小鎮＋新經濟體」

2018-06-07 04:35聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國務院參事、原住建部副部長仇保興指出，現今及未來的特色小鎮應是進入4.0版，即「小鎮＋新經濟體」，小鎮要進入城市，發揮城市修補、生態修復、產業修繕的功能。

4.0版特色小鎮的新產品、新結構、新創業生態等，是企業家的創造精神與城市所提供的豐富多樣的公共品協同作用、共同演化的結果，能借助互聯網和城市創新體系融入全球價值鏈。

大陸國家發展改革委規劃司司長陳亞軍分析說，已發展數年的特色小鎮建設存在的問題，一是概念不清，定位不準。一些地方把特色小鎮當成一個筐，什麼都往裡裝，越到基層越明顯。二是盲目發展，質量不高。一些地區大幹快上，層層加碼；有些地方用地粗放，重增量的擴張，輕存量的改造，引發新一輪用地衝動。三是同質化嚴重，特色不鮮明。一些地區簡單模仿，確定的特色小鎮形態和功能脫離實際。

四是政府主導傾向明顯，市場化不足。五是重物不重人，搞形象工程。比如有些地區重產業輕配套，強調發展高大上的產業，忽視環境營造和生活配套，缺乏對人才特別是高端人才的吸引力等。六是盲目舉債，積累財政風險。七是房企過度參與。有些房地產企業以特色小鎮之名，變相搞房地產開發。

經濟日報報導，通過2017年特色小鎮的產業發展趨勢可以看出，特色小鎮建設將始終堅持產業為主，而產業的發展前景和特色性直接決定了未來小鎮的活力，產業以小規模、緊凑型、集約化方式為主，小鎮以產業之間的跨界、融合和共享為主要運行方式。

「中國特色小（城）鎮暨千企千鎮工程發展報告2017」分析認為，消費性服務業正在成為小鎮特色產業發展的趨勢之一。隨著中國旅遊業進入全民旅遊、個人旅遊、自駕游等多樣化新時代，特色小鎮越來越適合成為旅遊產業及其衍生出的相關服務業的產業聚集地；大健康時代的來臨，成為康養小鎮發展的黃金期；追求個性特徵的文化休閑活動需求的增多，也促使現代文化娛樂產業與很多古鎮結合，催生出新的融合產業。

「2018中國特色小鎮發展報告」認為，特色小鎮是推動新經濟快速發展的新模式。新經濟的發展需要集聚人才、技術、資本等高端要素，更需要與之相匹配的空間載體和發展平台，強調「產、城、人、文」融合發展的特色小鎮正是適合的平台。

房地產

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