走出去 浙江境外投資快速成長

2018-06-07 04:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



日前在浙江杭州舉辦的「2018浙江（杭州）境外投資與服務論壇」，在當下國際經濟形勢下如何「走出去」受到與會者高度關注。 浙江省企業積極布局「一帶一路」沿線國家，浙江省在「一帶一路」沿線國家投資項目41個，投資金額8.69億美元，同比增長52.99%。

浙江在線訊，近年來，浙江「走出去」進入新階段，境外直接投資呈現良好發展態勢。2018年以來，浙江省境外直接投資呈現快速增長的態勢。數據顯示，今年1月至4月，全省經備案、核准的境外企業和機構共計173家，境外直接投資備案額80.82億美元，同比增長2.92倍。實際對外投資25.38億美元，同比增長92.42%。

在國際貿易投資新環境下，浙江境外投資呈現哪些新特點？浙大專家介紹，高端產業跨國併購已成為浙江省對外投資的主流，企業跨國併購占對外投資的比重從以前的不到10%增長到50%以上；「一帶一路」建設穩步推進，紡織業、建材等傳統優勢行業在沿線國家布局態勢良好，對實現省內企業產地多元化，促進沿線國家發展，應對貿易摩擦意義重大；對本土民營跨國公司的培育初見成效，從民營企業跨國經營績效監測平台95家企業情況看，平均跨國指數為19.3%，明顯高於大陸100大跨國公司平均跨國指數的14.8%。