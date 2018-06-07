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新疆阿拉山口 距歐洲最近口岸

2018-06-07 04:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

進入6月，在位於新疆阿拉山口的綜合保稅區內，不時有遊客在免稅店採購進口食品、化妝品和日用百貨等。

中新社報導，阿拉山口口岸位於新疆博爾塔拉蒙古自治州東北部，是中國向西面對中亞、西亞乃至歐洲距離最近、最便捷口岸。阿拉山口綜合保稅區是新疆首個綜合保稅區。自2014年6月18日封關運營以來，百餘家大型企業先後落地，重大項目工程陸續開建，進口油氣、進口糧油等六大產業初具規模。截至2017年底，綜合保稅區新增160家企業落戶。

在位於阿拉山口綜合保稅區的阿拉山口振德醫療醫用紡織有限公司裡，工人們正忙著進行紡紗作業。其醫用紗布織造和後續漂白及醫用敷料項目，是綜保區醫用紡紗項目的產業再延伸。

「我們生產的醫用紗布主要銷往歐美市場」。振德醫療醫用紡織有限公司副總經理秦松祥說，工廠裡的近250台設備全部從德國進口，自動化程度高。企業所需原材料從中亞國家進口，不僅運輸方便，價格也相對偏低。

秦松祥說，銷售出口可以通過中歐班列直接發往歐洲，時間成本大大縮短。「我們的設備年生產醫用特種棉紗達8000噸，今年的訂單量與去年同期相比增長了10%」。

作為保稅區內用電量較大的企業，秦松祥說，除了政策優惠，用電保障也讓他們安心。因風出名的阿拉山口，每年8級以上大風約佔160天，惡劣的氣候讓這裡的用電安全成為難題。國網阿拉山口市供電公司經理李輝說，這裡的電力設備防風等級更高，抗風能力更強。

數據顯示，2017年，阿拉山口市完成進出口貨運量2112.5萬噸，增長19%；進口整車1007輛，貿易額1.7億元人民幣，佔全疆75%以上。今年1至4月，阿拉山口口岸進出口貨運總量為608.71萬噸，與去年同期相比長15.3%。

新疆人民幣蒙古

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