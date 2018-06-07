上海 最能吸引金融人才的城市

2018-06-07 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



圖為上海陸家嘴夜景。 新華社照片 分享 facebook

上海市高校金融人才持續發展研討會6日在上海舉行。當日，知名互聯網招聘平台發佈的相關研究報告指出，高度發達的金融體系和完善的金融生態使上海成為中國對金融人才吸引力最強的城市。研究報告指出，在對海歸金融人才的吸引力上，上海同樣位居中國首位。

這份由BOSS直聘研究院發佈的研究報告稱，2018年第一季度，通過其網絡平台在大陸（內地）求職的台港澳同胞中，希望在上海發展的比率為24%，排名第一。

中新社報導，BOSS直聘CEO趙鵬表示，作為金融中心城市，上海市金融行業的人才需求和人才流動特點具有代表性和引領性。BOSS直聘研究院對過去三年來，近20萬通過該平台在北京、深圳以及長三角地區26個城市求職、就業的金融人才流動特點進行分析，探討萬物互聯時代對金融人才的需求趨勢。

據統計，截至2018年4月30日，BOSS直聘平台抽取的上海市金融人才樣本中，78%擁有本科及以上學歷，高於平台全國金融人才本科以上學歷比例16個百分點，亦高於平台長三角地區的比例；擁有碩士研究生及以上學歷的金融人才佔比為22%，較全國比例高出10個百分點，同樣高於長三角地區比例。

在對海歸金融人才的吸引力上，統計數據顯示，2017年以來，在有海外教育背景且回國選擇金融行業的人才中，有27.6%選擇了上海，選擇北京和深圳的比例分別為26.9%和11.2%。

與此同時，長三角金融人才區域流動性增強。根據當日發佈的研究報告，2018年以來，長三角地區金融人才的城市間流動比例達到9.35%，流動率及增幅均高於珠三角地區和環渤海經濟圈。上海也是長三角金融從業者流動的軸心，成為長三角區域內其它城市金融人才跳槽的第一選擇。據統計，在長三角區域各城市中，希望跳槽至上海的金融人才佔比均在四成以上。

根據研究報告，上海高校是上海金融人才的重要來源。2017年以來通過BOSS直聘求職進入上海金融行業的人，27.2%畢業于上海高校。趙鵬認為，上海高校金融經管類人才培養，在專業設置、學科建設等契合了上海金融業需求。

趙鵬同時指出，雖然上海市金融行業的人才吸引力優勢顯著，但人才挑戰依然存在。管理人才和復合型人才缺口較大；國際化和海歸人才比例與紐約、倫敦、香港等國際金融中心城市仍有明顯差距。

研究報告建議，上海應該逐層優化人才培養體系，實現課程體系、交叉學科培養和校企合作等的昇級。上海市學生事務中心和上海陸家嘴金融城發展局簽署合作備忘錄，陸家嘴金融人才基站同時授牌，「陸家嘴金融城未來金融家-大學生職前研習坊」正式啟動。