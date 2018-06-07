福建推海絲核心區 創新發展試驗

2018-06-07 04:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



福建省近日印發「福建省開展21世紀海上絲綢之路核心區創新驅動發展試驗實施方案」，提出圍繞五大重點任務，努力把海絲核心區建成全面創新改革先行區、創新引領示範區、開放合作示範區和海峽兩岸協同創新先行區。在閩台資企業參與「中國製造2025」行動計畫適用與大陸企業同等政策。

福建計畫到2020年，培育高新技術企業達到3000家、創新型企業達到600家、科技小巨人領軍企業1000家，發展壯大一批專精特的行業龍頭企業，力爭全社會研究與試驗發展經費投入占全省地區生產總值的比重達到全國平均水平（2.5%），科技進步貢獻率達58%。

推進海絲核心區創新發展試驗。圍繞新一代信息技術、新材料、高端裝備製造、節能環保、新能源、新能源汽車、數字創意、生物和醫藥、海洋高新技術、現代服務業、現代特色農業等重點領域，引導各地明確主攻方向，培育發展一批新產業。到2020年，戰略性新興產業增加值占地區生產總值的比重達到15%。支持泉州、福州等條件成熟地市積極創建「中國製造2025」國家級示範區。到2020年，福州片區實現高新區工業總產值突破2700億元，年均增長21%。

構建海絲協同創新網絡。支持廈門大學、華僑大學、福州大學、福建師範大學、省社科院建設高水平的海絲研究機構，打造一批有影響力的「海絲智庫」。依托廈門國家健康產業國際創新園和福州國家半導體照明國際創新園，吸引更多沿線國家企業入駐參與建設。到2020年，在外設立和共建科技園區10家以上，培訓沿線國家技術人員和管理人員2000人次以上。

打造科技成果轉化特區。拓展提升中國·海峽項目成果交易會、國家技術轉移海峽中心的平台功能，加快建設多層次的技術（產權）交易市場體系，吸引境內外創新資源聚集。推行科技創新券制度，補助創業者和中小微創新企業購買科技創新服務。建設中科院STS（科技服務網絡計劃）福建中心，加快中科院科研成果落地轉化。到2020年，技術市場交易總額累計達300億元以上。

深化兩岸科技交流合作。在閩台資企業參與「中國製造2025」行動計畫適用與大陸企業同等政策。新設一批台灣農民創業園，引進台灣農業技術及機械設備、集成推廣台灣良種及其配套技術，擴大兩岸農業技術人才交流培訓。落實在閩台灣青年同等享有各類創業項目扶持、科技創新、生產經營場所和住房租金補貼等各項政策。鼓勵台灣青年在閩參加專業技術人員職業資格考試和技能人員職業資格考試，推動開展兩岸從業人員職業資格互認。