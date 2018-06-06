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陸破獲 走私出口鋼鐵廢料241萬公噸

2018-06-06 18:46中央社 台北6日電

中國海關總署4日晚間展開打擊走私出口鋼鐵廢碎料的聯合查緝行動，在多地共逮捕嫌犯245人，涉案鋼鐵廢碎料多達241萬公噸，初估價值人民幣48億元（約新台幣225億元）。

大陸央視新聞報導，從去年開始打擊「地條鋼」、拆除中頻爐後，廢棄鋼鐵在大陸出現明顯的供多於求的局面。儘管政府對廢鋼出口祭出40%的出口關稅，但由於國內外價差將近一倍，大陸廢鋼出口量由2016年的1045公噸暴漲至2017年的220.28萬公噸。

中國海關總署官網6日通報，海關在日常監管中發現一段時間以來鋼鐵廢碎料出口數量驟增，存在低報價格走私出口的重大嫌疑，涉及全國多個地方，決定展開打擊聯合專項行動。

通報指出，4日晚上10時，海關總署統一指揮，17個海關緝私局在地方公安和海警部隊的配合下，多地聯動展開集中收網行動。行動分為363個行動組，分別在天津、河北、上海、江蘇、浙江、湖南、福建、廣東、廣西、海南等地同時展開抓捕和搜查行動。

截至5日上午9時，行動共破獲鋼鐵廢碎料走私集團65個，逮捕嫌犯245人，主嫌全部到案，初估該案案值約48億元。

經初步查證，以兩家公司等為首的多個走私集團在國內收購鋼鐵廢碎料，透過低報價格的方式向越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞國家走私出口鋼鐵廢碎料約241萬公噸。

通報稱，鋼鐵廢料是鋼鐵循環利用的優質再生資源，是唯一可替代鐵礦砂用於鋼鐵產品製造的原料。

海關走私馬來西亞

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