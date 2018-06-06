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北市欠公車司機5億加班費柯傻眼 議員酸：不用選了

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今年最熱！北京39℃ 涼麵、外送火了

2018-06-06 16:53世界日報 中國新聞組／北京6日電

39℃！北京5日氣溫達39℃，讓這天成為今年以來最熱一天，熱潮來襲也創下2000年以來6月上旬氣溫最高值紀錄，讓街頭上的北京人大喊受不了。

中國天氣網報導，北京6月上旬極端最高氣溫為40.1℃，出現在1968年6月5日。北京市氣象台預計，明天高溫將持續，7日起，氣溫回落至33℃左右。周末，北京氣溫降至27℃左右，有雷陣雨，清涼再現。

北京晚報報導，高溫帶動商家搶起清涼財，各種冷飲賣得火，涼菜、涼麵成了不少白領下班後的首選。為了對抗高溫，宋女士連夜下單買了三支風扇，而一位購物平台的會員用戶一天就下了三次單，購買了西瓜、冰淇淋、酸奶、雞蛋等商品。據每日優鮮統計，6月1日至3日北京高溫期間，區域訂單量較平日上漲26.49%。

華貿中心一家飲品店裡人潮滿滿，店員說「熱浪都把客人趕到店裡來了」，百果園通州果園店內西瓜、荔枝水果賣得更好，果汁更是一上線就搶購一空。「這麼熱的天怎麼做飯啊，炒個菜都要流一身汗」，白領小李下了班後直奔便利商店，拿了兩盒雞絲涼麵，隨後又去超市買了一袋涼菜。

在街頭奔走的網約車司機李師傅，昨天中午接了一單活兒。一開車門熱浪就竄過來，「哎喲，連玻璃都是熱的！」「就這天氣，馬路上都得5、60攝氏度了，必須得減少在外邊的時間。」

39℃！北京氣溫創2000年以來同期最高紀錄。 中國新聞社
39℃！北京氣溫創2000年以來同期最高紀錄。 中國新聞社
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北京高溫

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