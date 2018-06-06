Facebook與中國科技公司分享數據 引資安疑慮

2018-06-06 13:32 中央社 台北6日電



社群網站臉書5日證實，至少與華為在內的4家中國電子產品公司有數據合作。美國參議員質疑，華為設備可能成為中國政府支持的間諜活動工具；臉書則宣稱將於本周內結束與華為的合作關係。

綜合華爾街日報、美國之音報導，這4家中國電子產品公司分別是電信設備製造商華為集團（Huawei）、智慧型手機製造商廣東歐珀移動通信有限公司（Oppo）、電腦生產商聯想集團（Lenovo）以及中資電子產品綜合企業TCL集團。

報導引述臉書（Facebook）發言人說，Facebook從2007年起與大約60家設備生產商達成數據合作協議，以便這些生產商在自家設備上整合Facebook的服務，上述4家中國公司也在其中。

Facebook發言人聲稱，截至5日，這些合作協議有一半以上已經終止，並計劃在本週內結束與華為的數據分享合作關係。

然而，他並未提及Facebook將於何時結束與另外3家公司的合作。

據報導，華為是2012年美國國會調查員報告的調查對象。調查員當時指出，華為可能被利用監聽或破壞美國電信網路。

美國參議院情報委員會副主席華納（Mark Warner）5日在一份聲明中質疑，Facebook向華為和TCL集團等中國設備生產商提供軟體開發工具Facebook API訪問特權，引發合法性擔憂。

他表示，希望了解更多有關Facebook如何確保用戶資訊沒有被傳送到中國服務器。

對於與華為的合作，Facebook發言人辯稱，會由一名管理人員和一名工程師在應用程式設置前加以審核，確保數據未儲存在設備公司的服務器上。Facebook未發現也不懷疑用戶數據存在任何濫用情況。

Facebook負責行動合作業務的副總裁瓦雷拉（Francisco Varela）則在一份聲明中宣稱，Facebook與華為、聯想、OPPO和TCL的整合「從一開始就是受控的」。

他表示，考慮到國會人士關注，Facebook希望清楚表明，與華為進行整合後，所有資訊都儲存在設備上，而非華為的服務器上。