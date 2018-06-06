樂視網搶救業務 力擋股票下市

2018-06-06 13:29 世界日報 記者 世界日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



樂視網5日召開2018年第二次股東臨時會，對於股東擔心樂視網股票下市問題，董事長劉淑青表示，正竭盡全力恢復新樂視所有業務，不會放棄公司發展的機會，會為公司尋找更多未來的發展機會。

澎湃新聞報導，這次的臨時會由樂視網董事長兼總經理劉淑青主持，樂視網財務總監張巍、董事會秘書趙凱等人出席，會中通過騰訊、京東、TCL等對樂視網控股子公司樂融致新的人民幣3億元融資案。受到劉淑青信心喊話影響，樂視網盤中一度大漲7%，5日收盤為人民幣3.72元，上漲2.76%。

一財網報導，劉淑青說，樂融致新增資到位是樂視網業績提升的開端，這次增資可以一定程度緩解目前資金緊張的狀況，有助於恢復公司及樂融致新品牌、信譽，讓公司核心業務的重新啟動，同時也是符合公司持續發展的方向和長遠利益。

界面新聞報導，樂視網下市條件有二，一個是公司淨值為負數，另一個是會計師在近兩年財報都出具否定或無法表示意見，只要其中一項成立就會退市。樂視截至今年Q1的公司淨值僅人民幣3億元，若今年繼續虧損，淨值就可能變成負數。

樂視網發言人趙凱指出，公司多次透過公告的方式提醒下市風險，是公司現任管理層按照相關的規則，在觸發到一定風險程度的時候，希望積極主動地向投資者提醒。第一這是個常規動作，第二也是希望大家尤其是資本市場中小股民，能夠認清該公司具體情況，和管理層一起分析判斷公司觸發的問題。