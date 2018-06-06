反壟斷 中國調查美韓三大DRAM廠

2018-06-06 13:19 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡佩芳 ╱東京6日電



中國對動態隨機存取記憶體（DRAM）大廠美國美光、南韓三星、SK海力士展開反壟斷調查，分析師懷疑此舉跟北京開發高科技業有關，也有意在美中貿易談判上爭取籌碼。

美光等三間公司均證實，中國國家市場監督管理總局官員近期走訪他們的辦公室，公司正配合調查，但並未透露調查內容。

日本經濟新聞指出，中國當局調查的是智慧型手機與個人電腦資訊儲存所必須的DRAM，DRAM價格自2016年起不斷上漲，三家業者在全球市占率超過九成，遭中國企業告發三家業者聯手哄抬價格。

中國是全球最大半導體製造工廠，但十大製造商都是海外企業，中國半導體市場也集中在遭調查的三家公司。大信證券分析師朴俊浩指出，這是中國展現要求降低DRAM售價的訊號，對股價尚不至於產生重大影響。

日經分析，中國產業政策將高科技領域列為稱霸全球的重點產業，這次調查美光等公司，可能是為了培植自己的半導體產業。中國反壟斷法審查並非由獨立機關執行，對產業政策影響也是審查考量之一，特別是國家戰略重點項目傾向從嚴認定，若三家公司被認定違法，可能被處以巨額罰款。

彭博與日經都指出，這可能成為美中貿易摩擦的另一個導火線。美中剛結束第三輪貿易談判，中國有意藉對美國企業展開調查，產生牽制川普政府的效果。中企近年積極收購海外半導體業者，但多起收購案遭到美國政府阻擋，中國紫光集團收購美光科技便是其中一例。

至於南韓方面，則可能是出於對技術面的不滿。相關人士指出，三星等韓企在中國工廠使用的製造技術落後南韓當地，且對於中國企業之間相互認可特許的使用權也偏向保守，引發中國企業批判。